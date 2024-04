Cristiano Malgioglio innamorato di Can Yaman: “Che bono, svengo!”/ Il serale di Amici 2024 si fa a luci rosse

Amici 2024, Cristiano Malgioglio senza censure con Can Yaman: “Che bono, posso toccarlo ovunque?”

Durante la sesta puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, in onda sulle reti Mediaset il 27 aprile 2024, Cristiano Malgioglio e Can Yaman sono stati protagonisti assoluti di uno sketch hot. Complice l’ospitata dell’attore per promuovere la nuova stagione della fiction Viola come il mare, Can Yaman riserva delle attenzioni fisiche particolari al paroliere, tra i giudici del programma. Cristiano Malgioglio bendato si lascia andare senza censure con Can Yaman. “Che bono, che muscoli, posso toccarlo ovunque? Svengo”, esclama quindi un emozionato Cristiano Malgioglio, dopo l’attore gli riserva i gesti accorti di un massaggio osé.

Fatto accomodare su una poltrona e bendato, Cristiano Malgioglio, inconsapevole dell’identità, ammicca al sexy Can Yaman, apprezzandone il profumo, “Sa di oriente“: sentenzia sibillinamente romantico. Poi, non nasconde che desidera toccare ancora con mano l’ospite, per tastarne la tonicità del corpo, e il tocco della mano è inarrestabile passando dalle spalle fino alla barba.

Cristiano Malgioglio e Can Yaman infiammano il serale di Amici 2024: il web é in visibilio, le reaction!

Cristiano Malgioglio e Can Yaman surriscaldano il clima della 6a puntata del serale di Amici 2024. Il cantante continua il suo show dicendosi soggiogato dall’ospite in studio: “Che meraviglia, me lo porto a casa Maria. È magico, cos’ha in queste mani, la magia? E Malgiolgio mentre parla non disdegna, ovviamente, di tastare gli addominali del divo turco: “Ma posso toccarlo ovunque”. Poi, toccando il braccio possente del bel Yaman rincara la dose di elogi, in una nuova serie di apprezzamenti spudorati fino ad esclamare: “Io non ho mai toccato dei muscoli così”.

Dopodiché il siparietto prosegue, con Can Yaman che fornisce al giudice un primo indizio della sua identità, ossia la lingua turca. Quindi l’attore inizia a parlare al giudice in madrelingua e Cristiano Malgioglio commette una gaffe convinto di aver davanti un attore di Terra Amara, soap turca trasmessa da Canale5. A questo punto Cristiano Malgioglio in estasi incalza la conduttrice: “Maria me lo posso portare a casa? Come è bono, non ho mai visto uno così. Adesso devo sedermi o svengo“.

Il momento a dir poco “hot” che può dirsi tra gli highlights della sesta puntata serale di Amici 2024, è stato ovviamente al centro delle interazioni social, insieme alle performance dei candidati dati per vincitori di canto e ballo alla finale del talent show: rispettivamente Mida (al vertice di Generazione zeta su Spotify Italia) e Dustin Taylor. E a fare da ciliegina sulla torta a conclusione dell’ospitata ora un trend social, è la scoperta da parte di Malgioglio della vera identità della special guest in studio: il grido incredulo del giudice Cristiano, alla visione dell’attore Can Yaman fa ora il giro del web, mandando in visibilio il fandom online di Amici, in particolare le accanite sostenitrici del turco che avrebbero fatto passi falsi per sostituirsi al paroliere.

“Sentendomi molto rappresentata da Malgioglio e la sua reazione appena ha visto Can Yaman”, si legge non a caso, tra le righe di un commento social degli utenti aggregante su X.

