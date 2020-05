Gabriella Perino, compagna Gerry Scotti/ Lui: “è stata la mia fortuna”

Pubblicità

Gabriella Perino è la compagna di Gerry Scotti, giudice di Amici Speciali, il nuovo talent show condotto da Maria De Filippi in partenza su Canale 5. Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra lo zio Gerry e Gabriella, architetto di 51 anni. La coppia è felicemente innamorata dal 2004 e dal 2011 sono andati a vivere insieme in un bellissimo loft a Milano. Proprio come il conduttore televisivo, anche Gabriella ha alle spalle un matrimonio e due figli che sono stati importantissimi nella conoscenza tra i due. A raccontarlo è stato proprio lo zio Gerry che, dalle pagine del settimanale Chi, ha rivelato: “il nostro ritrovarci è stato ineluttabile: ci conoscevamo fin da ragazzi, e siamo finiti, a un certo punto, ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli”. I due, infatti, si ritrovavano all’uscita dei scuola dei figli come ha confessato Scotti a Il Fatto quotidiano: “Galeotta è stata la scuola dei nostri figli. Con tutte le variabili che ha avuto la mia vita”. Un amore importante per il conduttore che, parlando della sua amata ha detto: “Gabriella è il mio punto fermo”.

Gabriella Perino, chi è l’architetto compagna di Gerry Scotti

Gabriella Perino e Gerry Scotti sono felici. La coppia da ben nove convive a Milano, dove la donna lavora come architetto mentre lo zio Gerry fa compagnia a milioni di telespettatori con le sue trasmissioni di successo. “Ora siamo felici per la serenità che viviamo insieme vedendo i nostri ragazzi crescere sereni e uniti” – ha raccontato il conduttore di “Chi vuole essere milionario” che al momento non sta pensando alla possibilità di risposarsi. “Il matrimonio non è nei progetti, ma mi piacerebbe che lo Stato venisse incontro anche a rapporti come il nostro, e mi sembra che qualcosa sia stato fatto” – ha detto lo Zio Gerry. Una riflessione che il conduttore fa anche per i suoi figli e quelli di Gabriella: “voglio ponderare bene l’idea del matrimonio in chiesa soprattutto per rispetto ai figli delle nostre unioni precedenti, che vanno tutelati e protetti”. Infine parlando della compagna ha detto: “Gabriella è stata la mia fortuna. È una donna di grande carattere, mi aiuta negli aspetti pratici della vita, e ha sopportato di vivermi accanto nonostante i riflettori”.



