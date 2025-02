VIDEO GOL E HIGHLIGHTS VENEZIA ROMA: VITTORIA DI RIGORE

Partenza sprint dei ragazzi di Di Francewsco contro la Roma, non a caso la prima vera occasione della partita è proprio dei lagunari che dopo dieci minuti di gioco possono andare dal dischetto per via di un controllo con il braccio di un difensore giallorosso. Dopo il controllo al VAR però, l’arbitro Zufferli decide che il tocco avviene poiché l’attaccante del Venezia è troppo vicino al suo marcatore, rendendo involontario il tocco con il braccio.

Davvero senza troppi acuti questo primo tempo, anche nel finale non abbiamo assistito a chissà che partita perché le due squadre, sopratutto quella di Ranieri, è molto attenta in fase difensiva. Abbiamo solo un’azione personale di Dovbyk che rende più agevole il commento visto che si smarca due marcatori e poi tenta una conclusione debole e poco angolata su cui il portiere non può fare nulla per intervenire.

VIDEO VENEZIA ROMA, IL SECONDO TEMPO

La Roma espugna Venezia con il minimo scarto, vincendo 0-1 grazie a un rigore trasformato da Paulo Dybala nel secondo tempo. Il match si è aperto con un Venezia propositivo, che ha reclamato un calcio di rigore per un sospetto tocco di mano in area giallorossa, ma dopo un controllo al VAR, l’arbitro ha deciso di non assegnarlo.

La partita è rimasta equilibrata, con poche occasioni nitide da entrambe le parti. Nel primo tempo, Dovbyk ha avuto una grande chance per la Roma, ma è stato fermato dall’intervento provvidenziale della difesa veneziana. Nella ripresa, l’episodio chiave è arrivato al 56’: Marcandalli ha commesso fallo in area su un avversario e l’arbitro, senza esitazioni, ha assegnato il calcio di rigore. Dal dischetto, Dybala non ha sbagliato, spiazzando il portiere e regalando il vantaggio ai giallorossi.

VIDEO VENEZIA ROMA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS