VIDEO E HIGHLIGHTS MONOPOLI CATANIA: PRIMO TEMPO

Di certo non era l’inizio che il Monopoli si aspettava in questa prima parte di gara, visto che bastano solo tre giri di orologio al Catania per trovare la rete del vantaggio. Svarione difensivo della squadra di casa che consegna il pallone nella trequarti al Catania che poi serve Inglese che calcia forte sul primo palo dando cosi il vantaggio ai rossoblu.

Davvero un tilt quello del Monopoli che non riesce a creare una chiara aoccasione da gol nei primi quarantacinque minuti di gioco, anzi è sempre il Catania ha dare la spinta e ha anche rischiato di trovare la rete del doppio vantaggio con Raimo, il suo corpo di testa però si infrange sul palo facendo cosi rimanere il risultato sull’0-1 alla fine del primo tempo.

VIDEO MONOPOLI CATANIA, IL SECONDO TEMPO

Monopoli e Catania termina 1-2, un risultato che riflette un incontro equilibrato. La partita è iniziata con un gol del Catania dopo soli tre minuti, grazie a un errore in fase di impostazione da parte dei padroni di casa, che ha favorito Inglese. Il bomber etneo non ha esitato a calciare forte sul primo palo, battendo il portiere.

Il Monopoli ha reagito nel secondo tempo, trovando il pareggio con Grandolfo, abile a sfruttare un contropiede. Il giocatore ha fulminato la difesa avversaria con un potente tiro dal limite dell’area. Nonostante le buone occasioni, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol della vittoria, con entrambi i portieri protagonisti di interventi decisivi.

VIDEO MONOPOLI CATANIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS



