Avversarie Atalanta/ Sorteggio girone Champions League, contro chi gioca?

Quali saranno le avversarie dell’Atalanta che usciranno nel sorteggio dei gironi di Champions League? Vada come vada, per la Dea sarà un appuntamento con la storia: infatti la società bergamasca partecipa per la prima volta di sempre a questo torneo, e dunque qualunque nome verrà estratto dalle urne di Monaco sarà una novità, anche se magari non assoluta pensando alle coppe europee in generale. Naturalmente, trovandosi alla prima avventura in Champions League e giocando un girone per la seconda stagione in oltre 20 anni, l’Atalanta non poteva che finire nella quarta fascia del sorteggio, ovvero quella più bassa: questo aumenta il rischio che il gruppo del primo turno sia ostico ai massimi livelli. La testa di serie sarà comunque una big: lo Zenit resta la più abbordabile, non potrà esserci l’incrocio con la Juventus – così come con Napoli e Inter, rispettivamente in seconda o terza fascia – e i grandi spauracchi si chiamano Barcellona, Liverpool, Bayern, Manchester City e Psg ma a conti fatti anche il Chelsea. Il che potrebbe regalare anche qualche trasferta di lusso: sarà appunto una festa per l’Atalanta, che prenderà la prima partecipazione in Champions League come un grande traguardo a prescindere, ovviamente con l’idea di provare a fare strada.

AVVERSARIE ATALANTA GIRONE CHAMPIONS LEAGUE: LA PRIMA VOLTA

Aspettando il sorteggio di Champions League, e le avversarie dell’Atalanta nel girone, possiamo ricordare che gli orobici lo scorso anno avevano mancato l’accesso alla prima fase di Europa League: dopo aver superato due turni la Dea aveva sbattuto contro il Copenaghen, dominato per 210 minuti ma capace di tenere un doppio 0-0 che aveva mandato ai calci di rigore, dove l’errore dell’ex Andreas Cornelius era stat decisivo. Una grande delusione per Gian Piero Gasperini, che solo l’anno prima aveva raggiunto i sedicesimi: alla prima partecipazione di sempre l’Atalanta aveva vinto un girone di ferro che comprendeva Lione ed Everton, era diventata la prima squadra italiana a segnare cinque gol in Inghilterra e aveva mantenuto l’imbattibilità contro i transalpini, decisamente superiori per esperienza internazionale. La corsa si era interrotta contro il Borussia Dortmund: una splendida partita al Signal Iduna Park era stata persa sul filo di lana e in rimonta, al ritorno un beffardo pallone intriso di pioggia era scivolato dalle mani di Etrit Berisha e aveva permesso ai gialloneri di passare il turno. Oggi l’Atalanta arriva in Champions League con molta più esperienza e fiducia, ma le avversarie sono anche più toste: la parola d’ordine è quella di godersela e magari di far vedere che superare il girone è possibile, poi si vedrà…

