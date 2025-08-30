Pronostici Serie B: le quote e le previsioni sulle partite che si giocano nel fine settimana per la seconda giornata.

PRONOSTICI SERIE B: LE QUOTE PER LA SECONDA GIORNATA!

Presto per i bilanci, ma i pronostici Serie B sono altra cosa: arrivati alla seconda giornata del campionato cadetto, è nuovamente tempo di scoprire le carte in tavola riguardo le partite che si giocano nel fine settimana, in un turno che precede la sosta per le nazionali e dunque è già parecchio intrigante.

Del torneo di Serie B bisogna dire che spesso e volentieri sfugge a qualunque regola o tentativo di inscatolamento in un pronostico fisso, ci sono tante sorprese e ogni anno alcune squadre fanno molto meglio di quanto atteso o, al contrario, decisamente peggio, si veda ad esempio la Sampdoria dell’ultima stagione.

Adesso però il nuovo campionato è cominciato, nella prima giornata abbiamo già visto qualcosa di interessante e il tema vero sarà capire cosa succederà stavolta: sabato 30 agosto si gioca in serata, come da consuetudine in agosto.

Come sempre con i pronostici Serie B proveremo a scoprire quali siano le quote che i bookmaker hanno lasciato sulle varie partite, prendendo in esame quelle che riteniamo più importanti e interessanti e facendo un quadro generale della situazione; non indugiamo oltre perché il tempo prima che si cominci a giocare è poco, e lasciamo nuovamente la parola ai pronostici Serie B.

PRONOSTICI SERIE B: JUVE STABIA VENEZIA

Sicuramente Juve Stabia Venezia, con i pronostici Serie B, è una partita che ci può parlare di sfida per i playoff: raggiunti dalle Vespe lo scorso anno, mentre i lagunari come noto sono retrocessi dopo una sola stagione ma la post season l’hanno già superata in due occasioni, intanto hanno ripreso il discorso in cadetteria con la brillante vittoria contro il Bari laddove la Juve Stabia non è andata oltre il pareggio sul campo della neopromossa Virtus Entella, ma adesso ha l’esordio stagionale in casa.

Secondo le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai la squadra favorita è però il Venezia; siamo in ogni caso in uno scenario di grande equilibrio perché il segno 2 per la vittoria esterna vi consentirebbe di guadagnare 2,55 volte quello che avrete messo sul piatto, valore assolutamente simile a quello che è posto sul segno 1 per il successo della Juve Stabia e che porta in dote 2,85 volte la giocata. Infine l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,00 volte la posta in palio sulla partita.

PRONOSTICI SERIE B: PALERMO FROSINONE

Palermo Frosinone va analizzata con i pronostici Serie B perché senza ombra di dubbio è un big match, anche se l’anno scorso i ciociari hanno nettamente deluso si sono ripresentati al nuovo campionato con ambizioni, dimostrate già con la vittoria contro l’Avellino. Il Palermo invece è indicato da tanti addetti ai lavori come la favorita numero uno per la promozione, anche grazie all’arrivo di Filippo Inzaghi; al Renzo Barbera è arrivato il successo contro la Reggiana, per aprire le danze nel migliore dei modi.

Abbiamo dunque le quote che l’agenzia Snai ha fornito su questa partita ancora in terra siciliana, con i rosanero favoriti da un valore equivalente a 1,87 volte la posta in palio sul segno 1 – ovviamente per la loro vittoria – invece l’affermazione esterna del Frosinone, per la quale puntare sul segno X, vi garantirebbe una vincita che ammonta a 4,50 volte l’importo che avrete pensato di investire, abbiamo anche l’opzione del pareggio che come sempre viene identificata dal segno X, e che con questo bookmaker porta in dote una somma corrispondente a 3,10 volte la quota sul piatto del match.