“Fariba Tehrani pazza di Brando Giorgi!”/ Maddaloni: “Ormone alle stelle…”

Ormone alle stelle nonostante il digiuno per Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 2021 almeno secondo quanto ha raccontato proprio Marco Maddaloni che ha avuto modo di conoscere bene la persiana di stanza sull’isola dei Parassiti. Proprio secondo quanto ha rivelato il judoka al settimanale Chi sembra che, nonostante tutto, Fariba sia all’Isola per cercare l’amore e non solo visto che quando ha incontrato Brando Giorgi ha dato di matto proprio per via del suo possibile interesse amoroso nei confronti dell’attore. A Casa Chi di Alfonso Signorini il judoka ha affermato che Fariba è stata già colpita dal naufrago arrivato da poco a Parasite Island: “Fariba mi ha svelato che vuole trovare l’amore sull’Isola… Appena ha visto Brando si è ringalluzzita”.

Fariba Tehrani ha “gli ormoni impazziti” per Brando Giorgi?

Inutile dire che al momento il suo possibile sogno d’amore non è destinato a concretizzarsi visto che l’attore è molto legato e felicemente sposato e da parecchi anni con Daniela Battizocco e, come se non bastasse, i due sono destinati a separarsi visto che tre dei naufraghi Parassiti si sposteranno sull’isola insieme a tutti gli altri. Ma siamo sicuri che Marco Maddaloni ci abbia visto bene? Alcuni non hanno gradito la sua esternazione su Fariba ma sicuramente il modo di fare della persiana sta conquistando il pubblico a casa che adesso si attende ulteriori colpi di scena perché su Playa reunion sono tanti i bei ragazzi da guardare…

