Oroscopo Paolo Fox 26-27 settembre 2020/ L’Ariete è nervoso, per il Toro un “bel centro”

OROSCOPO, SCOPRI LE PREVISIONI PER IL WEEKEND 26-27 SETTEMBRE 2020

Se foste alla ricerca dell’oroscopo Paolo Fox per l’ultimo weekend di settembre, magari in vista di un impegno di lavoro importante, di un incontro con una persona speciale, oppure, di un esame all’università, questo è il posto per voi. In questo articolo vi spiegheremo infatti brevemente ma in maniera dettagliata cosa ci raccontano gli astri dell’astrologo più famoso d’Italia. Andiamo in ordine alfabetico e partiamo dall’Ariete, che il buon Paolo ci annuncia un po’ nervoso e arrabbiato, con la classica voglia di “spaccare il mondo”. Il consiglio di Fox è quello di non incanalare la tensione, ne tanto mendo di arrabbiarsi con altri: meglio meditare e attendere che passi. Decisamente migliore il segno del Toro, che nelle prossime ore potrebbe realizzare un “bel centro”. Non mancano anche in questo caso le difficoltà, soprattutto dal punto di vista economico, ma sono derivanti dai grandi cambiamenti degli ultimi tempi. L’oroscopo Paolo Fox del 26-27 settembre 2020 rassicura: il futuro regalerà diverse novità dal punto di vista economico.

Per i nati sotto il segno dei Gemelli è in arrivo un weekend importante, soprattutto la giornata di domenica ed in particolare se avete dei rapporti con il Cancro e il Leone. Il Cancro sta invece attraversando dei giorni difficili soprattutto in ambito lavorativo: un po’ per confusione, un po’ per disagio, e un po’ per un blocco personale. Fox consiglia di fare chiarezza con se stessi o eventualmente di accettare questa condizione negativa: la situazione migliorerà decisamente da dicembre.

OROSCOPO PAOLO FOX, PER CAPRICORNO ARRIVA IL MESE DELL’AMORE…

Secondo oroscopo Paolo Fox sarà invece un weekend lodevole per il segno del Leone, soprattutto dal punto di vista delle relazioni. Sul lavoro, invece, non sono da escludere disguidi e prese di posizione in contrasto con il resto del gruppo. Continuiamo con il segno della Vergine, per cui il weekend potrebbe essere decisamente migliore rispetto all’inizio settimana. Fox a riguardo scrive: “C’è qualcosa di nuovo, qualcosa che potrebbe darti una forza in più!”. Chissà… Non sta bene la Vergine e nemmeno la Bilancia, che sta affrontando un periodo un po’ giù di tono soprattutto dal punto di vista dell’amore. Quello scorso è stato un mese pesante da questo punto di vista, e c’è davvero tanta confusione nell’aria. Anche sul lavoro le cose non sono granché, visto che vi sentite messi da parte.

Analizzando oroscopo Paolo Fox lo Scorpione dovrà invece essere bravo a sfruttare questo weekend per fare chiarezza sui problemi famigliari e amorosi: meglio risolverli il prima possibile perchè poi rischierete di innervosirvi troppo. Per il Sagittario è un periodo di riflessione. “Ottobre sarà mese che non permette di portare avanti certe emozioni”, scrive Fox sulla sua app, ricordando che i nati sotto questo segno dovranno cercare di capire cosa vorranno, e cosa invece provano. Per i Capricorno Fox consiglia di mettere da parte il pessimismo e di sfruttare la Luna favorevole: “Ad ottobre potrebbe arrivare l’amore”. L’Acquario si dovrà dedicare per questo fine settimana ai sentimenti, visto che la situazione lavoro non è granché; massimo punteggio, però, per la capacità di azione. Infine i Pesci, che hanno avuto alcune giornate pesanti, soprattutto martedì: meglio risolvere queste questioni il prima possibile perchè ottobre sarà il mese dei rapporti esclusivamente veri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA