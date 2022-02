Carmela Barbato, mamma LDA: dopo Gigi D’Alessio, flirt con l’ex Uomini e Donne/ Lui annunciò la rottura

Mentre LDA prosegue la sua corsa per un posto al serale di Amici 21, tra alti e bassi ( il giovane rischia il banco per una sfida a eliminazione-lampo, ndr), esplode il gossip che vede la madre del giovane nonché ex moglie storica di Gigi D’Alessio protagonista di un flirt con un ex volto di Uomini e donne. A destare clamore di quanto ora trapela sul personale della donna è in particolare la coincidenza che – rispetto alla notizia – lega mamma e figlio, ovvero che sia il talent dove concorre il giovane che il dating-show a cui ha preso parte l’ex fiamma della Barbato passata al centro del gossip di queste ore- siano programmi prodotti e condotti da Maria De Filippi.

Amici 21: LDA, dietro il singolo "Io volevo solo te" c'è l'ex Emanuela Pennino/ È lei musa

Amici 21, la madre di LDA ha frequentato in privato un ex Uomini e donne: di chi si tratta

Per la serie il mondo è così piccolo, si fa strada la chicca di gossip che vede la madre di LDA e prima fiamma di Gigi D’Alessio di dominio pubblico, Carmela Barbato, protagonista di una lovestory fugace con un ex corteggiatore di Uomini e donne. Si tratta di Aimone Angeli, che in passato ha preso parte al dating-show di Maria De Filippi da concorrente del Trono over. In molti lo ricorderanno per il corpo scolpito e il sorriso perfetto e la scelta di avviare la sua ricerca dell’amore alla corte di Maria De Filippi.

Amici 21, LDA, Luigi e Albe debuttano in radio/ Ecco chi primeggia

Ma in queste ore torna a far parlare di sé per un intervento pubblico concesso a Di più. Fu a suo tempo lui stesso – precisamente nel 2009 – ad ufficializzare la rottura con la Barbato. Quest’ultima è stata recentemente menzionata in tv, ad Amici 21 in corso, quando il figlio LDA le ha dedicato l’omaggio a Napoli e alle sue origini sulle note di “Tu sì ‘na cosa grande”, aggiudicandosi così la posizione #1 nella gara sulle cover giudicata da Gerry Scotti.

Com’è finita tra Carmela Barbato e l’ex fiamma Uomini e donne: i dettagli

Secondo quanto rilasciato all’epoca a mezzo stampa da Aimone Angeli sul conto della lovestory naufragata con Carmela Barbato, sarebbe stata la madre di LDA a chiudere la loro relazione. Una storia vissuta tra alti e bassi, a quanto pare, perché la donna si sentiva tormentata dalle continue domande dei fan che le chiedevano quando sarebbe tornata a fare coppia con l’ex marito storico, Gigi D’Alessio.

Amici 21, chi arriva al serale? La classifica/ Gio Montana e Calma a rischio

Nonostante la rottura Carmela e l’ex Uomini e donne, poi, furono avvistati sempre da Di più in occasione di un incontro a Capri, convenuto per la celebrazione del Capodanno 2010. Un gossip di qualche anno fa che torna a far rumore per la partecipazione del figlio Luca ad Amici come si legge sul Vicolo delle News. Nel frattempo D’Alessio senior coppia fissa con Denise Esposito, dalla quale ha avuto di recente il quinto figlio Francesco, a cui il protagonista di Amici ora a rischio eliminazione, LDA, ha dedicato la sua ultima cover lanciata al cospetto del giudice Elodie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aimone Angeli (@aimoneangeli)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carmela Barbato (@carmen.barbato2000)





© RIPRODUZIONE RISERVATA