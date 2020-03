Pietro Delle Piane/ Confronto con Fiore Argento: “la verità ha…” (Non è la D’Urso)

Pietro Delle Piane torna nel salotto di Live – Non è la D’Urso per un confronto con Fiore Argento, l’ex fidanzata con cui è stato immortalato mentre la fidanzata ufficiale, Antonella Elia, è nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Dopo il servizio pubblicato dal settimanale Nuovo Tv, Pietro Delle Piane ha sempre negato di aver tradito la Elia e di aver incontrato Fiore Argento per motivi lavorativi. Una versione a cui Antonella, durante l’incontro nella casa più famosa d’Italia, ha creduto senza battere ciglio, ma che ha scatenato la reazione di Fiore Argento che, pur credendo ai sentimenti che Pietro prova per l’ex valletta di Mike Bongiorno, l’ha anche accusato di aver organizzato la paparazzata e di averla usata per finire sui giornali. “Mi è sembrato strano che mi prendesse la mano, anche se solo per un secondo” – ha spiegato a Barbara D’Urso per poi aggiungere – “nel mio quartiere non ho mai visto paparazzi”.

PIETRO DELLE PIANE, FRECCIATINA A FIORE ARGENTO SUI SOCIAL: “LA VERITA’…”

Pietro Delle Piane è pronto a smentire Fiore Argento a Live – Non è la D’Urso dimostrando di non aver organizzato la paparazzata per finire sui giornali e far parlare di sè sfruttando la presenza di Antonella Elia al Grande Fratello Vip 2020. In attesa di un botta e risposta in diretta, Pietro Delle Piane, su Instagram, lancia una frecciatina non solo a Fiore Argento, ma anche a tutte le persone che non credono alla sua versione dando credibilità alle parole di Fiore Argento. Su Instagram ha così pubblicato il video del suo intervento a Mattino 5 in cui ha ribadito la propria versione dei fatti, scrivendo: “il falso è suscettibile di un’infinità di combinazioni, ma la verità ha un solo modo di essere” alludendo al fatto che le sue dichiarazioni corrispondono alla verità e puntando il dito contro la figlia di Dario Argento che non starebbe raccontando la verità.

PIETRO DELLE PIANE: “IO E ANTONELLA ELIA NON CI LASCEREMO IN TV”