Nel 2019 Peppino Di Capri ha vissuto un anno particolarmente difficile con la morte della moglie, Giuliana Gagliardi, e di un caro amico e collaboratore, Ettore Falconieri, detto “Bebè”. Un pezzo della musica italiana nonché stretto collaboratore e grande amico proprio di Di Capri: “Bebè”, come veniva affettuosamente chiamato, era nato a Capri come Peppino, il 13 novembre del 1934. Per anni Ettore è stato il batterista nella band del cantante nato come lui a Capri. La sua carriera è cominciata intorno al 1954, dunque a vent’anni, proprio in compagnia dell’amico di una vita.

I due, insieme, hanno dato vita ad un duo che ha cominciato a girare i locali dell’isola di Capri e di quelle di Ischia e Procida. Per tanto tempo si sono esibiti in coppia nei night club fino ad esordire in tv nella trasmissione di Enzo Tortora, “Primo applauso”. Nonostante la vittoria nel programma tv, i due non sono riusciti ad ottenere contratti discografici ma il successo è stato rinviato solamente di un paio d’anni. Più avanti, infatti, Bebè e Peppino Di Capri sono saliti alla ribalta ottenendo un vasto successo insieme.

Ettore Falconieri, chi è Bebè, il batterista di Peppino Di Capri. L’addio nel 2019

Per tanti anni Ettore Falconieri è stato amico ma anche stretto collaboratore di Peppino Di Capri. I due, insieme, si sono esibiti live per circa vent’anni, fino al 1974, quando Bebè è stato sostituito da Luciano Gargiulo. Dopo aver messo da parte l’attività musicale e in particolare da batterista, Ettore Falconieri, detto Bebè, si è ritirato a vita privata e in particolare si è dedicato ad una sua attività imprenditoriale. Produceva, in particolare, panna spray alimentare. L’uomo è morto nel 2019. Un anno dopo la morte, la figlia Paola lo ha ricordando raccontando il suo legame con Capri: “Era il suo paradiso. Si sedeva davanti al mare e stava bene, soprattutto negli ultimi anni di vita”.