Quando è la Pasqua nel 2025? È cominciato mercoledì 5 marzo il periodo di Quaresima, che si concluderà il 20 aprile con la Santa Pasqua. Quest’anno, infatti, la domenica che segna la Resurrezione di Gesù arriva un po’ più tardi, a fine aprile. Così la Pasquetta sarà il giorno successivo, il 21 aprile, ovviamente di lunedì. Andiamo a vedere però il calendario completo della Settimana Santa, che segna proprio i giorni che accompagnano al giorno di Pasqua.

Come abbiamo detto, la Quaresima è cominciata ormai più di un mese fa. Si tratta dei quaranta giorni prima della domenica di Pasqua, che segna un periodo importante prima delle celebrazioni. Secondo il rito ambrosiano, si parte dalla domenica successiva al Martedì grasso per concludersi il Giovedì santo.

Quando è la Pasqua? Il calendario completo del 2025

La prima domenica di Quaresima si è tenuta il 9 marzo, la seconda il 16, la terza 23 e la quinta e ultima, ieri, 6 aprile. La prossima domenica, 13 aprile, sarà la Domenica delle Palme, ovvero quella precedente alla Pasqua. Un giorno importante per la Chiesa cattolica e per tutti i fedeli che riempieranno le chiese e le piazze per far benedire palme e ulivi in segno di pace. Un giorno davvero speciale per tutti i cattolici, che anticipa solamente di una settimana la Santa Pasqua.

Dopo la ricorrenza del 13 aprile, il 17 aprile si celebra il Giovedì Santo con la celebre lavanda dei piedi. Il giorno successivo è quello in cui si ricorda la crocifissione di Gesù, risorto la domenica, appunto nel giorno della Pasqua, che cade il 20 aprile in questo 2025. Il giorno successivo, il 21 aprile, si festeggia il lunedì dell’Angelo, anche conosciuto come Pasquetta.