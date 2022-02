Nathaly Caldonazzo/ Nuova lite con Jessica Selassiè: “Scene pietose, non la sopporto”

Tra i personaggi più discussi e di rottura di questo Grande Fratello Vip c’è sicuramente Nathaly Caldonazzo. Il suo modo di fare schietto e senza fronzoli ha spesso creato inimicizie nella Casa. Negli ultimi tempi le liti però la vedono a confronto con una sola ed unica protagonista: Jessica Selassiè. Il pubblico ha avuto modo di assistere alla lite nel corso della diretta di giovedì, nata dalle parole della Caldonazzo su Barù e il rapporto con la principessa. Gli scontri tra le due non si sono però limitati a questa occasione.

Che Nathaly Caldonazzo non apprezzi il modo di fare di Jessica Selassiè con Barù è cosa ormai certa, ma l’antipatia pare andare oltre questo ed essere reciproca. “Lei con me non ha mai parlato. – ha tuonato Jessica parlando con Sophie Codegoni – A parte una scena pietosa sul cibo che c’era Davide presente, le ho detto chi si nasconde il cibo qua sei te.” E ha poi raccontato un nuovo episodio: “Ieri prima che ci mettevano la musica mi stavo annoiando e vado un attimo in camera, Nathaly stava spettegolando e mi fa c’è qualche problema? Ascolti per andare a riportare le cose di là nell’altro gruppo? Le ho detto non ti permettere di dire una cosa del genere, perchè io queste cose non le faccio”.

Per Jessica Selassiè, Nathaly Caldonazzo è “brava solo a mettere zizzania”. E forse la principessa non è l’unica a pensarla in questo modo. Jessica ha avuto modo di confrontarsi su Miriana proprio su Nathaly, puntando l’accento sul fatto che la Caldonazzo non sembra volersi assumere le proprie responsabilità e che durante i vari confronti lei non abbia la maturità di attenzionare ciò che lei stessa fa o dice. Nathaly, a suo dire, sembra quasi voler evadere dal confronto giustificandosi e ribadendo subito dopo che anche gli altri fanno le stesse cose che fa lei e che e anche gli altri sbagliano. Resta il fatto che gli animi nella Casa tra le due donne continuano ad essere accesi e turbolenti e che sarà difficile arrivare all’agognata stretta di mano che sancirà tra le due la pace.

