Cosa fare a Pasquetta 2025? La domanda, annosa, attanaglia ormai da tempo un po’ tutti, giovani, comitive di amici, ma anche famiglie. Come spesso accade per festività di questo tipo – che sia anche Capodanno o Ferragosto – c’è sempre il dubbio su cosa fare e come passare la giornata. La risposta è un po’ più semplice per chi ha più giorni di ferie e dunque può permettersi di passare dei giorni fuori per una gita fuori porta. Per chi invece ha solamente un giorno libero, ovvero quello della Pasquetta 2025, le scelte sono più ristrette ma comunque interessanti. Allora andiamo a scoprire insieme alcune delle mete più gettonate per gite tra mare e montagna.

Triduo Pasquale, cos'è e quali sono i riti cristiani/ La Settimana Santa di penitenza, silenzio e adorazione

Per chi si chiede ormai da tempo cosa fare a Pasquetta 2025, ecco qualche idea simpatica ma soprattutto a portata di mano e poco dispendiosa, per chi decide appunto di passare la giornata fuori e di divertirsi e rilassarsi per qualche ora con amici o familiari.

Cosa fare a Pasquetta 2025? Mare, montagna e gite fuori porta

Sono varie le alternative per Pasquetta 2025. Ovviamente i piani di ciascuno dipendono dai propri gusti, dal budget, dal punto di partenza e così via. Dunque, a chi si chiede cosa fare a Pasquetta 2025, rispondiamo con vari programmi e piani. Ad esempio, si può passare una giornata al mare, magari facendo un picnic sulla spiaggia: ovviamente, in tal caso, si può decidere di portare qualcosa da mangiare da casa o magari di prendere del cibo da asporto sul posto. Sempre al mare, si può optare anche per un bel pranzetto di pesce in riva alla spiaggia. Sicuramente un’alternativa più comoda ma anche più costosa.

SANTA MESSA DOMENICA DELLE PALME 2025/ Video Papa Francesco: “portare la croce di Gesù è condividere l'amore”

Perché, invece, non fare una bella passeggiata in montagna? Questa è l’alternativa perfetta per chi ama la natura e magari lo sport: trekking e poi un pranzo ad alta quota o un bel picnic tra i monti. C’è poi anche una terza strada, quella delle gite fuori porta, magari in una città d’arte. Questa è l’alternativa perfetta per chi vuole muoversi con i mezzi di trasporto, magari con il treno. Ecco allora che ci sono città piccole che diventano perfette per un giorno di relax, come Firenze e Napoli, ma anche Roma, magari dedicando una giornata a Villa d’Este o Villa Adriana, a Tivoli.

IMMAGINI AUGURI BUONA PASQUA E PASQUETTA 2025/ Foto, gif e simboli via WhatsApp: dal giglio alla tomba vuota