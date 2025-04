Pasqua 2025, quando sono e quanto durano le vacanze scolastiche?

Stanno per cominciare le vacanze di Pasqua 2025, tanto attese da tutti gli studenti che non vedono l’ora di prendersi qualche giorno di riposo dai libri e dedicarsi agli amici, alla famiglia e al divertimento. Forse meno felici saranno i genitori! Scherzi, a parte, quando sono e quanto durano le vacanze scolastiche per la Pasqua 2025? Andiamo a scoprire le date e il calendario completo nel quale i giovani studenti staranno lontani dai banchi di scuola per via delle festività pasquali.

Sono questi gli ultimi giorni di scuola prima delle vacanze di Pasqua 2025. Tra pochi giorni, infatti, gli studenti chiuderanno libri e cartella e torneranno a casa per godersi qualche giorno di relax, lontani dagli impegni scolastici. Più precisamente, le vacanze di Pasqua 2025 cominceranno come di consueto il Giovedì Santo, che cade appunto il 17 aprile. Ma al di là di quello che è il giorno di inizio, che è comune a tutte le regioni in Italia, ci sono calendari differenti da Nord a Sud. Dunque, quando sono e quanto durano le vacanze scolastiche?

Pasqua 2025, quando sono e quanto durano le vacanze scolastiche? Calendari differenti da regione a regione

In quasi tutte le regioni d’Italia, le vacanze di Pasqua 2025 durano cinque giorni. Gli studenti saranno infatti a casa giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì, per poi tornare a scuola martedì, il giorno dopo Pasquetta. Ci sono però anche regioni che hanno scelto un calendario differente, sfruttando la vicinanza con il 25 aprile. Infatti, qualcuno farà il ponte, approfittando dell’immediata vicinanza del 25 aprile. In realtà è solamente una la regione che offrirà agli studenti più giorni di vacanze, ovvero il Trentino, che darà la possibilità agli studenti di rimanere a casa fino al 27 aprile. Diversamente, invece, si farà nella provincia di Bolzano, dove gli studenti andranno in vacanza dal 17 al 22 aprile e non fino al 27.