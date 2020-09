Probabili formazioni Svezia Francia/ Quote, tanti big per Deschamps (Nations League)

Si accenderà questa sera alle ore 20.45 tra le mura della Friends Arena di Stoccolma la sfida per la Nations league tra Svezia e Francia, di cui ora è tempo di esaminare da vicino le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di conoscere quali saranno le mosse di Anderson come di Deschamps per questo primo impegno in Nations League, che segna il ritorno delle competizioni per le nazionali dopo la pandemia da coronavirus e il conseguente lockdown. Anche perchè in entrambi gli schieramenti pure sono molti i volti noti agli appassionati italiani. A Stoccolma infatti questa sera sono attesi in campo dal primo minuto parecchi giocatori e protagonisti anche del campionato della Serie A, dal giallorosso Robin Olsen allo juventino Adrien Rabiot (che pure torna nel giro della nazionale dopo oltre due anni dall’ultima convocazione), che chiaramente, a due settimane dall’avvio della nuova stagione di campionato, non vediamo l’ora di rivedere in campo. Andiamo allora subito a controllare da vicino quali saranno le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Svezia Francia.

QUOTE E PRONOSTICO

Controllando anche il pronostico per il big match della Nations League, vediamo subito che il favore al successo non può che andare ai francesi. Ne abbiamo conferma anche dalle quote della Snai, dove nell’1×2 il successo della Francia è stato dato a 1.75, contro il più elevato 5.00 fissato per la Svezia: il pareggio vale 3.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI SVEZIA FRANCIA

LE MOSSE DI ANDERSSON

Per le probabili formazioni di Svezia Francia, big match con cui inizia il cammino gialloblù in Nations league, Andersson dovrebbe affidarsi al consolidato 4-4-2 dove saranno tanti i big chiamati in causa. Questo già tra i pali: qui vedremo infatti dal primo minuto il portiere della Roma Olsen, mentre in avanti dovrebbero trovare posto dal primo minuto anche Lustig, Lindelof, Helader e Augustinsson. Per la mediana il nome forte è quello di Kulusevski, ottimo colpo messo a segno dalla Juventus in vista della prossima stagione: gli faranno compagnia Ekdal come anche Forsberg e Sema. Paiono già consegnate le maglie anche in attacco dove vedremo dal primo minuto Berg e Quaison.

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Sarà invece il classico 4-3-1-2 il modulo di riferimento di Deschamps per le probabili formazioni di Svezia e Francia e pure qui, come dicevamo prima, non mancheranno gli “italiani”, come pure i big. Benché alcuni nomi eccellenti siano stati esclusi (come Pogba, trovato positivo al coronavirus), ecco che stasera in campo ci sarà uno schieramento stellare. Fin dall’attacco. Qui infatti non mancheranno dal primo minuto Mbappe e Giroud, i quali saranno pure supportati da Antoine Griezmann sulla tre quarti. Nella mediana la cabina di regia sarà affidata a Kantè (nome bollente del mercato) e il reparto vedrà titolari dal primo minuto anche Sissoko e il bianconero Rabiot. Per quanto riguarda la difesa non si accendono grandi ballottaggi dal primo minuto: qui vedremo stasera Varane e Upamecano al centro del reparto, con il duo Dubois-Mendy in corsia. Tra i pali non potrà mancare Lloris, portiere del Tottenham.

IL TABELLINO

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Helander, Augustinsson; Kulusevski, Ekdal, Forsberg, Sema; Berg, Quaison. All: Janne Andersson

FRANCIA (4-3-1-2): Lloris; Dubois, Varane, Upamecano, Mendy; Sissoko, Kantè, Rabiot; Griezmann; Mbappè, Giroud. All: Deschamps



© RIPRODUZIONE RISERVATA