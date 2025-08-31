Anticipazioni La notte del cuore, puntata di oggi del 31 agosto 2025: Melek incinta prende una decisione clamorosa sul suo futuro!

La notte del cuore, ecco le anticipazioni di oggi: cosa succede nella puntata del 31 agosto

Questa sera, sabato 30 agosto 2025, torna su Canale 5 la fiction La notte del Cuore e in questo articolo andiamo subito a scoprire cosa aspettarci. Sbirciando le anticipazioni degli episodi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, possiamo garantirvi che non ci sarà da annoiarsi. Non mancheranno infatti colpi di scena e imprevisti dolorosi per i nostri protagonisti. Melek, che il volto dell’amatissima Hafsanur Sancaktutan, incontra Cihan. Il confronto sarà durissimo, lei è ancora affranta per quanto accaduto tra di loro ed alla fine delle discussione Melek deciderà di abortire.

Alla fine però la ragazza cambierà idea e proprio all’ultimo secondo tornerà sui suoi passi, e deciderà di portare al termine la gravidanza con il figlio in grembo. La mancanza di coraggio porta Melek a profonde riflessioni sul suo futuro, ma anche su un presente sempre più incerto e confuso. Sempre secondo le anticipazioni La notte del cuore puntata di oggi, scopriamo che Tahsin rivelerà a Samet e Cihan una verità sconvolgente è il figlio di Muzaffer Sansalan. I due giovani rimarranno senza parole.

Anticipazioni La notte del cuore, puntata di oggi 31 agosto: Melek si vendica contro Cihan

E le anticipazioni La notte nel cuore della puntata di oggi, domenica 31 agosto 2025 svelano che ci saranno altre rivelazioni inaspettate e scossoni inattesi per i protagonisti. Tahsin farà i conti con se stesso e il suo passato, verrà fuori che il nonno di Cihan dopo una notte di passione mise incinta una domestica che decise di allontanare quando scoprii che era incinta ed è per questo che odia i Sansalan. Anche per Samet ci sarà una tremenda scoperta: Harica non è sua figlia biologica!

Spazio avrà al centro delle trame anche Sumru, Samet ordinerà a Gurcan di licenziarla ma quest’ultimo lo sfiderà apertamente rifiutandosi di eseguire il suo ordine. Ansia e preoccupazioni, infine, per Nuh. Melek andrà nel panico quando scoprirà che il fratello non è a Kayseri ed avrà ragione perché sarà in pericolo. Cihan farà picchiare a sangue Nuh prima di lasciarlo convalescente a casa di Tahsin e quando Melek scoprirà cos’è successo al fratello andrà a Villa Sansalan come una furia pronta a tutto per vendicarsi.

La notte nel cuore, quando e come vederla in diretta streaming

Dopo la pausa estiva La notte nel cuore è tornata in onda le scorse settimane con le avvincenti vicende di Melek, Nuh, Sumru e tutti gli altri personaggi della dizi turca. Svelate tutte le anticipazioni più salienti non resta che ricordare che la dizi turca va in onda ogni domenica sera a partire dalle 21.30 circa su Canale 5 ed possibile seguire le puntate anche in diretta streaming sul sito Mediaset Infinity. La prossima puntata, tuttavia, eccezionalmente andrà in onda martedì 2 settembre 2025. Ennesimo cambio di programmazione, dunque, per la dizi turca.