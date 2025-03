Mariavittoria Minghettu e Tommaso Franchi, lei tronca al Grande Fratello: “Immaturo”

Al Grande Fratello Mariavittoria Minghetti ragiona sull’epilogo della sua storia con Tommaso Franchi. Parlando con alcune coinquiline, la concorrente gieffina fa capire di essere stanca e provata dal suo rapporto con l’idraulico. E a quanto pare non scherzava quando diceva di voler troncare con lui. “Se sono ancora di questa idea? Mi ha rovinato gli ultimi giorni”, spiega Mariavittoria sfogandosi con Jessica Morlacchi. Tante le liti che stanno condizionando negativamente il loro rapporto, oltre ad alcuni scivoloni su cui Mariavittoria non sembra disposta a passare sopra.

A quanto pare Tommaso avrebbe spiattellato al resto della casa alcune sue confidenze e per Mariavittoria questo è stato un gesto di grande immaturità. “Perché le cose mie devono essere spiattellate in faccia a tutti? Gli avevo chiesto di evitare”, sottolinea delusa e amareggiata la ragazza. E proprio l’immaturità per la concorrente del GF è il problema principale di Tommaso: “Ok che è piccolo ma Giglio non è così…sentimentalmente forse è piccolo. Cosa mi affascina? Forse che io ho paura di avere un uomo maturo al fianco.”

Tante le altre motivazioni che avrebbero spinto Mariavittoria a voltare pagina, tra cui la mancanza di fiducia. Per la concorrente gieffina, infatti, Tommaso è ancora immaturo ed inesperto, ma anche molto aperto e intelligente. “Ogni litigata mi toglie dieci anni di vita, con tutti quelle urla e strepiti. Ho preso una posizione, stavolta è definitiva”, assicura ancora la concorrente. È davvero finita tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi al Grande Fratello? La dottoressa ha le idee chiare in merito: “L’ho lasciato, e questa volta è l’ultima, stop”

Tommaso, dal canto suo, prova a ricucire lo strappo con l’ex fidanzata ma almeno al momento sembra aver di fronte un muro. “Non mi sento tutelata da te” ribadisce arrabbiata la concorrente, prima di dare vita all’ennesima discussione rovente con l’idraulico. Dunque, è davvero finita tra i due coinquilini? Sembrerebbe proprio di sì, soprattutto alla luce delle ultime parole. Mariavittoria pare intenzionata a non concedere più fiducia a Tommaso…ma alcune ore dopo c’è stato un nuovo confronto tra i due e la gieffina ha ammorbidito un po’ il suo pensiero: “A me serve tempo ma non significa che ti sto lasciando.”