VIDEO LUMEZZANE RENATE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Tullio Saleri il Renate vince in trasferta per 2 a 0 contro il Lumezzane segnando un gol per tempo. In apertura di gara non si registrano molte azioni pericolose realmente degne di nota da parte di entrambi i reparti avanzati delle due squadre scese in campo.

E’ infatti neccessario attendere fino al 33′ perchè la sfida si sblocchi per merito della rete siglata verso il 33′ da Spedalieri, approfittando del lancio di Euleteri allontanata da Dalmazzi proprio dalle sue parti. Nel secondo tempo la storia si ripete e l’incontro rimane nuovamente bloccato a lungo, senza registrare brividi per i due reparti arretrati.

Il gol del raddoppio arriva in maniera analoga a quello precedente poichè bisogna aspettare fino al 90’+5′ per vedere Mazzaroppi andare a segno per le Pantere nel recupero. Il successo offre tre punti al Renate che raggiunge così quota 47 nella classifica del girone A di Serie C 2024/2025. Il Lumezzane resta invece bloccato con i suoi 38 punti.

VIDEO LUMEZZANE RENATE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS