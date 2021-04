Ilaria, Clara e Valentina: le figlie di Pupo/ “La terza è stata un errore…”

Quella di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è senza dubbio una famiglia allargata. Non solo per la nota doppia relazione intrattenuta dal cantante – con la moglie Anna e con l’amante (o seconda compagna) Patricia Abati – ma anche per quanto attiene alla “prole” del toscano. Pupo ha infatti avuto due figlie dal suo matrimonio con Anna: si tratta di Ilaria e Clara; ma anche una terza figlia, Valentina, avuta da una breve relazione con una fan negli anni Ottanta. Se ne parlerà oggi a Domenica In, guarda caso la stessa trasmissione in cui, tempo fa, Pupo ammise di non essersi comportato bene con la sua terza figlia Valentina: “La mia terza figlia è un errore, ma non per quello che pensate. E’ stato un mio sbaglio perché non sono stato capace di darle il mio cognome subito. Ho aspettato sei sette anni a riconoscerla. Ora abbiamo un rapporto bellissimo“.

La figlia di Pupo e la difficoltà di accettare l’amante…

La figlia maggiore di Pupo è Ilaria, che insieme gestisce il locale di famiglia, Gelato al Cioccolato, dove Pupo non manca di recarsi nei periodi in cui è in Italia. La sua riservatezza è proverbiale, al punto che di lei sappiamo davvero pochissimo. Quel po’ che possiamo intuire lo dobbiamo proprio alle parole pronunciate dalla sorella Clara, la quale, ospite qualche tempo fa di Caterina Balivo a “Vieni da me”, lasciò intendere che la primogenita di Pupo non avesse preso propriamente bene la relazione extraconiugale con Patricia Abati: “Mia sorella più grande è nata e poi si è venuta a creare questa situazione quindi per lei è stato diverso mentre quando sono nata io Patricia già c’era e quindi ho preso tutto con più serenità“. Oggi, ospite di Mara Venier, Pupo svelerà altri dettagli sulle sue figlie e sul suo rapporto con loro?

