Diretta/ Empoli Cremonese (Serie B) streaming video DAZN. Mancuso la star

DIRETTA EMPOLI CREMONESE: I TOSCANI PER LA CONFERMA

Empoli Cremonese, in diretta dallo stadio Castellani di Empoli e in programma martedì 15 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie B 2020-2021. Toscani che arrivano all’appuntamento galvanizzati dalla cinquina rifilata a domicilio all’Entella e soprattutto dall’incredibile quadripletta di Mancuso, star di una partita che ha visto la squadra di Dionisi uscire di prepotenza nel secondo tempo. Empoli che si è rilanciato al secondo posto riportandosi a -1 dalla vetta, approfittando delle contemporanee sconfitte di Salernitana e Spal in un turno di campionato sicuramente molto positivo per gli azzurri. Dall’altra parte la Cremonese ha pareggiato 3-3 uno spettacolare incontro con l’Ascoli: la formazione di Bisoli ha accarezzato a lungo l’idea di fare bottino pieno ma, in quello che è stato già un importante scontro salvezza, la difesa non è stata all’altezza della situazione e per i grigiorossi è arrivato un pari che li ha lasciati comunque in zona play out, galleggiando in quintultima posizione a braccetto con il Cosenza, sconfitto in casa dalla Reggiana e dunque raggiunto in classifica anche ottenendo solo un punto.

DIRETTA EMPOLI CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Cremonese non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, come di consueto quando si parla del campionato di Serie B con l’eccezione dell’anticipo; la partita comunque è fornita dalla piattaforma DAZN – per l’appunto – che i clienti potranno attivare come di consueto su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, oppure installandola su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CREMONESE

Le probabili formazioni di Empoli Cremonese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Castellani di Empoli. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alessio Dionisi con un 4-3-1-2: Furlan; Fiamozzi, Nikolau, Romagnoli, Parisi; Bandinelli, Stulac, Haas; Moreo; Mancuso, Matos. Gli ospiti guidati in panchina da Pierpaolo Bisoli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-2-1: Alfonso; Fiordaliso, Bianchetti, Terranova, Valeri; Deli, Gustafsson, Valzania; Pinato, Celar; Strizzolo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Empoli e Cremonese, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.95, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.30, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 4.00.



