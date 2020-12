Beautiful/ Anticipazioni puntata 26 dicembre: la decisione di Flo

Beautiful, anticipazioni puntata 26 dicembre

Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 26 dicembre, Flo decide di voler dire a Katie che è lei la donatrice che con il suo rene le ha dato la possibilità di vivere ancora. Katie è davvero molto stupita per questo gesto e, pur continuando a pensare che non abbia sbagliato con la storia di Beth, tuttavia le è molto riconoscente e non se la sente di tagliarla completamente fuori. Brooke, invece, dice a Shauna che non permetterà mai alla figlia né a lei di ritornare a far parte della famiglia. Waytt anche è venuto a sapere che Flo ha donato il suo rene a Katie e le ha permesso di ritornare alla vita. È molto colpito da questo gesto e Sally teme che il fidanzato possa scambiare la gratitudine per amore. Tuttavia lo Spencer la rassicura dicendo che, pur essendo grato alla ragazza che ha permesso con il suo altruismo di salvare la vita della sua matrigna, tuttavia lui è innamorato di Sally ed è sempre più convinto di volerla sposare e trascorrere con lei il resto della sua vita.

Beautiful, dove eravamo rimasti

Ecco dove eravamo rimasti nell’ultima puntata di Beautiful. Tutti sono in attesa che Katie esca dalla sala operatoria. Bill è preoccupato perché pensa che, anche se l’operazione dovesse andare bene, Katie comunque correrebbe il rischio di rigetto. Cerca, però, di essere forte per Will e per non farlo spaventare. Ridge si mostra molto premuroso nei confronti di Brooke, la vera ragione per la quale ha deciso di presentarsi in ospedale. La Logan sembra colpita dal gesto perché sente che in questo momento difficile ha necessità di una spalla sulla quale piangere. Tuttavia si trova a dover dare molte spiegazioni quando Hope le dice di aver saputo proprio da Ridge quello che è accaduto con Shauna e di essere rimasta davvero sconvolta per questa storia. Quando la figlia avanza l’ipotesi che la Fulton abbia deciso di aiutare il patrigno perché tenta in questo modo di farsi perdonare da Brooke, la donna specifica con forza che non ha intenzione di perdonare né ora né mai Shauna e Flo e che, fino a che sarà in vita, farà di tutto per tenere le due donne lontane dalla loro famiglia. Katie finalmente viene riportata in camera e può riabbracciare tutta la famiglia. La prima cosa che dice, dopo aver riaperto gli occhi, è che desidera conoscere il donatore che le ha fatto questo regalo straordinario.

L’operazione di Katie è andata molto bene e il trapianto è perfettamente riuscito anche se comunque ci vorranno almeno sei mesi per scongiurare il pericolo di rigetto. Il pensiero di tutti va al donatore anonimo che si è privato di un pezzo di sé per salvare la vita di un’altra persona. Ovviamente nessuno immagina che il donatore sia proprio Flo che, assistita da sua madre Shauna, si trova nella stanza d’ospedale a lei assegnata per riprendersi dall’espianto del rene. L’operazione è andata bene e, anche se sente molto dolore, è comunque felice di aver contribuito ad aiutare la zia per questo appena apre gli occhi chiede subito come siano le condizioni di salute di Katie. Sembrerebbe tutto andare per il verso giusto ma, ad un certo punto, riceve la visita dell’avvocato dell’ospedale che ha curato la sua pratica di donazione in vita che le dice che sua zia ha espresso il desiderio di conoscere la persona che le ha fatto questo grandissimo dono. In un primo momento Flo non vorrebbe accettare di rivelare la sua identità ma è Shauna a farla riflettere sul fatto che, nonostante lei abbia deciso di sottoporsi all’operazione per pura bontà, è giusto che le sue zie vengano a sapere del sacrificio che ha fatto, così da capire finalmente che tipo di persona effettivamente lei sia.



