Luca Argentero/ Dopo La serie tv Doc, il sex symbol italiano pronto per Sandokan con Can Yaman

Luca Argentero questa sera sarà ospite da Alessandro Cattelan nel suo nuovo programma di varietà in onda per due serate su Rai 1 “Da Grande”. Ad annunciarlo sono stati proprio Argentero e Cattelan attraverso i loro social in cui hanno scherzato a vicenda e annunciato la partecipazione dell’attore alla prima serata del programma.

Luca Argentero un vero e proprio sex symbol italiano

Luca Argentero è diventato una vera e propria icona sexy all’interno del panorama del cinema italiano e lui non perde occasione per dare sfoggio al suo fisico scolpito, sui social infatti condivide con i suoi 2 milioni di follower foto che ritraggono lui e la sua famiglia nella quotidianità, sfoggiando sempre un grande sorriso, che è anche il suo più grande biglietto da visita. Molti fan lodano la sua grande bellezza scrivendo tra i commenti dei complimenti in maniera aperta. Luca Argentero ha inoltre guadagnato il supporto del suo pubblico grazie soprattutto al suo aspetto cordiale ed empatico con tutti i suoi fan.

Luca Argentero pronto Sandokan insieme a Raoul Bova e Can Yaman

Luca Argentero sarà anche al centro del film Sandokan, le cui riprese inizieranno nel febbraio 2022. Oltre l’attore italiano, il film avrà come protagonisti anche Can Yaman e Raoul Bova, un cast davvero scoppiettante. L’attore si troverà a lavorare con due colossi del cinema, oltre che a due meravigliosi sex symbol

Argentero ha attirato l’attenzione del grande pubblico soprattutto dopo aver interpretato nella serie tv Doc nelle tue mani una parte brillante che lo ha reso celebre in molti paesi anche a livello internazionale. Insomma questo pare essere l’anno fortunato per Luca Argentero che senza fermarsi un attimo ha continuato a crescere dal punto di vista professionale e noi non possiamo che augurargli buona fortuna.

