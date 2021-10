Federica Pizzi, ex fidanzata Manuel Bortuzzo?/ Lui ancora innamorato? “Mi conosce…”

Federica Pizzi è diventata, inevitabilmente, la protagonista indiretta del Grande Fratello Vip 2021. Dopo la lettera che ha scritto a Manuel e che Alfonso Signorini ha fatto recapitare al nuotatore nella scorsa puntata del reality show, Federica è stata al centro delle conviersazioni tra Manuel e Aldo Montano. I due hanno legato molto e trascorrono diverso tempo insieme. Proprio con Aldo, Manuel Bortuzzo si è lasciato andare parlando dell’ex fidanzata come di una persona importante e presente nella sua vita non nascondendo la felicità provata nell’aver ricevuto quella lettera.

“Quanto vorrei quella lettera. E’ un bel ricordo… era talmente bello che appena abbiamo sentito che non andava più ci siamo fermati per avere per sempre un bel ricordo. E’ finita dopo tre mesi bellissimi e ci siamo presi per tempo ed infatti si vede. A lei non gliene frega un cazz* di farsi vedere ma ha percepito che avevo bisogno. Lei mi conosce e mi ha voluto dire di non tirarmi indietro”, ha detto ad Aldo parlado dell‘ex Federica.



Federica Pizzi, nuova sorpresa a Manuel Bortuzzo? Il padre di lui frena

Federica Pizzi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per fare una sorpresa a Manuel Bortuzzo? Durante l’incontro con Alfonso Signorini, nella scorsa puntata, Federica aveva escluso tale possibilità e il padre di Manuel, Franco Bortuzzo, in un’intervista rilasciata a Fanpage, ha ribadito la voglia di non mostrarsi e di restare lontana da tali dinamiche.

“Federica è una ragazza d’oro, non le manca nulla. È venuta con un paio di jeans e le scarpe da ginnastica, in punta di piedi, in tutta la sua semplicità. Non ha nessun motivo di dover apparire, viene da un’ottima famiglia quindi indubbiamente non ha bisogno di cavalcare l’onda di Manuel. Io la conosco bene, so che lei non voleva neanche entrare in quella situazione, poi si è fatta coinvolgere”, ha detto papà Franco. Manuel, dunque, continuerà a parlare di lei nelle prossime settimane?

