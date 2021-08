Rosamunde Pilcher Un amore che ritorna, Canale 5/ Grandi emozioni nel pomeriggio

Ecco il cast di Rosamunde Pilcher – Un amore che ritorna

Rosamunde Pilcher Un amore che ritorna va in onda oggi, 26 agosto 2021, su Canale 5 dalle ore 16.30. La pellicola è del 2016, per la regia di Stefan Bartmann che ha diretto altre pellicole dedicate a questa serie sentimentale ovvero – Tempesta d’amore, Quando meno te lo aspetti, Per amore di una sorella, Vicini inaspettati – e ancora – Rosamunde Pilcher: Fidarsi è bene innamorarsi è meglio, Una storia complicata, Una questione d’onore, Il sapore del passato e Appuntamento al fiume -. Il cast è formato da Anja Knauer, che in 16 anni d icarriera ha interprretao 3 film e Xaver Hutter dalla lunga carriera come attore ma con solo 5 film al suo attivo.

Rosamunde Pilcher – Un amore che ritorna, la trama del film

Andiamo ad approfondire la trama dj Rosamunde Pilcher – Un amore che ritorna. Helen è una donna molto attiva oltre al mestiere di insegnante, è anche sindaco di un piccolo paese della Cornovaglia abitato da poche persone che si conoscono tutte fra di loro. Quando il dottore del paesino va in pensione, deve darsi da fare per trovare immediatamente un sostituto. L’unico medico disponibile al momento è Nael Rayan, l’ex fidanzato di Helen, insieme hanno vissuto una storia burrascosa e hanno interrotto la loro relazione in modo piuttosto concitato. Il sindaco non vuole che Nael torni nel paesino di St. Mark soprattutto ora che sta per convolare a nozze con Edwards Donalds. Tuttavia non può lasciare i cittadini senza medico e contro la sua volontà è costretta a far buon viso a cattivo gioco e dare l’incarico di medico al suo ex. Helen e Nael trascorrono molto tempo insieme visto gli incarichi che entrambi svolgono. Il destino poi ci si mette anche a complicare le cose, quando entrambi partecipano a una rappresentazione teatrale e il copione prevede che tra i due ci sia un bacio. In quel momento capiscono che nonostante le incomprensioni si amano ancora e seppure in passato abbiano preso strade differenti, il fato ha voluto di nuovo rimetterli insieme. Oltretutto a complicare la situazione è un segreto che Nael ha deciso di rivelare.

