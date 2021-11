La legge del capestro/ Su Rete 4 il film western con James Cagney

La legge del capestro, il film su Rete 4 diretto da Robert Wise

La legge del capestro va in onda su Rete 4 nella giornata di oggi, 16 novembre 2021, con inizio a partire dalle ore 16,50. Un grandissimo cast e la produzione diretta della major americana Metro-Goldwyn-Mayer sono il biglietto da visita che potrà attrarre il pubblico affezionato al genere western per un pomeriggio tutto pistole e cowboy. Questo western per eccellenza è datato 1956, un “classicone” del genere diretto dal quattro volte Premio Oscar il regista Robert Wise.

Protagonisti del cast sono una bella combriccola di vecchie glorie tra le quali incontriamo James Cagney, attore che l’American Film Institute ha inserito all’ottavo posto dei divi americani di tutti i tempi, da ricordare soprattutto per le pellicole ‘Sogno di una notte di mezza estate’, ‘Nemico pubblico’ al fianco della splendida Jane Harlow oppure ‘L’uomo dai mille volti’. Al fianco di Cagney l’attore Don Dubbins, un artista che la Colt l’ha maneggiata spesso nei Western, garanzia di peculiarità di genere e, piccolo cammeo, troviamo nel cast anche una giovanissima e ispirata Irene Papas protagonista in un ruolo che non le appartiene, ma che le ha dato grandi crediti nello star system hollywoodiano.

La legge del capestro, la trama: l’epopea della corsa verso l’ovest

Ora invece andiamo a scoprire qualcosa in più della trama de La legge del capestro. Jeremy Rodock è un classico allevatore di cavalli delle praterie americane durante l’epopea della corsa verso l’ovest. Siamo nel Wyoming e proprio un solitario uomo pacifico, ma desideroso di fare fortuna proprio verso Occidente, provenendo dalla Pennsylvania incontra Jeremy durante un frangente particolare: l’allevatore è al centro di una sorta di sparatoria contro due ladri di cavalli e non intende assolutamente cedere nulla di ciò che ha allevato e mantenuto in salute con fatica e il suo lavoro.

L’uomo solitario è Steve che soccorre l’uomo ferito e azzoppato portandolo al suo ranch. Per riconoscenza Jeremy gli offrirà un lavoro, mettendolo a conoscenza dei pericoli dovuti ai gangster, ma l’incontro con la bella figlia dell’allevatore, Constantine, lo convincerà definitivamente che, al momento, quello è il posto nel quale vuole stare e combattere accanto ad un uomo generoso e onesto.



