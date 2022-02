Davide Silvestri/ Sbugiarda Delia e litiga con Soleil Sorge: “Gran paracul*”

Sono stati giorni piuttosto turbolenti per Davide Silvestri al Grande Fratello Vip. L’ingresso di Alex Belli non è stato accolto da lui con gioia ma, anzi, con sospetto. Il gieffino, d’altronde, non crede alla vicenda che coinvolge lui, Soleil e Delia Duran e di indizi che hanno portato alla conferma dei suoi sospetti non sono mancati. Come una prenotazione in hotel per due fatta da Delia, e da lei confessata in Casa, quando però aveva litigato con Alex: “Le ho chiesto quando hanno prenotato visto che si erano lasciati…Lei non sapeva cosa rispondere…E poi mi ha detto ‘l’amore vince su tutto’. Capisci? Comunque anche te fagli notare le loro contraddizioni…”, ha rivelato poi Davide a Soleil.

È invece proprio con Soleil Sorge che Davide Silvestri ha litigato poche ore prima della nuova diretta del Grande Fratello Vip. Colpa di un’intromissione dell’influencer in un discorso da lei non seguito e, dunque, non compreso. “Sei entrata in un discorso che non sai neanche cosa stiamo dicendo, quindi se non lo sai”, ha sbottato Davide, abbastanza innervosito dal comportamento della Sorge.

Davide Silvestri in disparte?

Negli ultimi giorni Davide ha insomma accusato il colpo rispetto alla nuova entrata di Alex Belli nel gioco, in quanto non è riuscito a ristabilire il rapporto che aveva prima con l’amico. L’attore si sente frenato e bloccato nei confronti di Alex e ne ha discusso a lungo con Soleil che era molto dispiaciuta per la situazione, che tuttavia non sembra cambiare. Davide non è stato nominato dai compagni per uscire dalla casa e continua a rimanere in gioco, questo perchè indubbiamente Davide è un ragazzo che va d’accordo con tutti all’interno della casa e che ha spesso portato a loro e ai telespettatori grandi momenti di gioia e divertimento; nonostante ciò, post serata, Davide è stato piuttosto solitario, si è isolato ed ha meditato in giardino cercando di trovare un suo equilibrio.

Poche ore dopo, il concorrente sembrava aver ritrovato il sorriso e la solita positività infatti si è travestito da mentalista e ha cercato di trovare una risposta alla situazione complicata in cui si trovava Delia. Alex, divertito ha assistito alla scena ed è parso che ci fosse un piccolo avvicinamento tra l’attore e Davide, che avevano avuto diverse difficoltà nell’avvicinarsi dopo il rientro momentaneo di Belli nel Grande Fratello VIP. Il giorno successivo ha discusso insieme a Delia, Alex e Jessica dell’atteggiamento di Nathaly con cui, l’attore non ha mai nascosto di non avere un legame e di non trovare nessun tipo di feeling.



