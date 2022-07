Myrta Merlino, vacanza romantica con Marco Tardelli/ Nuovi progetti all’orizzonte

Myrta Merlino e Marco Tardelli inseparabili: c’entra l’ex di lui, Stella Pende

Myrta Merlino e Marco Tardelli sono una delle coppie vip più amate e chiacchierate del mondo del jet-set made in Italy. La giornalista e conduttrice tv de L’aria che tira su La 7 e l’ex calciatore si sono lasciti immortalare, in questi giorni di inizio estate 2022, mentre erano particolarmente complici tra loro, nel bel mezzo di una vacanza vissuta a Polignano a mare. I due, palesatisi nelle ultime immagini postate dalla giornalista via social, abbronzatissimi e felicemente innamorati all’apparenza, fanno spesso parlare di sé per il vincolo che lega Myrta all’ex moglie storica di Marco, ovvero l’altra giornalista tv Stella Pende. Cosa c’è alla base del rapporto intercorrente tra le due donne?

A rivelarlo è stata Myrta in un intervento mediatico, facendo sapere che a presentarle Marco Tardelli sia stata proprio Stella Pende, in quanto sua migliore amica. Fresca di separazione dall’ex calciatore, nel dettaglio, Stella avrebbe in un certo senso fatto da cupido tra Marco e Myrta, affinché si combinasse un incontro a colazione. “Lì fui travolta dalla sua simpatia,” ha ammesso Myrta dell’amica in amore.

Le novità su Myrta

Quindi, oltre al rapporto di amicizia e la passione per il lavoro che le vincola entrambe al giornalismo, Myrta e Stella hanno in comune anche l’amore nutrito nella loro vita per Marco Tardelli. Nel frattempo, Myrta Merlino è al centro dell’attenzione mediatica anche perché ha presenziato come ospite alla 21/a edizione de Il libro possibile (festival promosso da Pirelli). La conduttrice, nella giornata inaugurale è stata protagonista con il compagno Marco Tardelli e il presidente della regione Puglia Michele Emiliano di un incontro sui Mondiali del 1982 ed è in procinto di attivarsi anche per un incontro dedicato al suo nuovo progetto, ovvero un libro tutto suo, dal titolo prettamente “femminista”: “Donne che sfidano la tempesta”.

