IRAMA E GIANLUCA GRIGNANI COVER “LA MIA STORIA TRA LE DITA”/ “Duo imprevedibile”

Sul palco del Festival di Sanremo 2022, Irama ha deciso di portare Gianluca Grignani e di cantare la sua “La mia storia tra le dita”. Il cantante ha così motivato la sua scelta in un’intervista a Radiotalia: “Gianluca Grignani è un grande artista, è una rockstar, è imprevedibile, abbiamo in comune una sorta di sporcizia artistica: canteremo il suo brano ‘La mia storia tra le dita’ e non so cosa succederà, proprio per questo non vedo l’ora di salire sul palco con lui. Ho la faccia da bravo ragazzo? Non mi conoscete bene allora. Non credo che la cover verrà inserita nell’album, nel caso vedremo più avanti, comunque mi piacerebbe fare qualcos’altro con lui in futuro”. ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

GIANLUCA GRIGNANI DUETTO CON IRAMA A SANREMO 2022/ "Ritornerò solo quando..."

IRAMA, COVER “LA MIA STORIA TRA LE DITA” A SANREMO 2022

Nella serata dedicata alle cover del “Festival di Sanremo”, Irama duetta con Gianluca Grignani sulle note de “La mia storia tra le dita”, il celebre brano di quest’ultimo. Ogni anno la serata dedicata alle cover è tra le più attese della kermesse canora più longeva della televisione italiana e il cantante toscano, che l’anno scorso non era potuto essere presente sul palco dell’Ariston a causa dell’isolamento da Covid-19, si prepara a interpretare un classico senza tempo. Irama gareggia al “Festival di Sanremo 2022” con il brano “Ovunque sarai”.

“La mia storia tra le dita” è un brano di Gianluca Grignani uscito nel 1994 e presentato dal cantante in versione ridotta a “Sanremo Giovani”: la canzone gli ha poi permesso di essere parte del cast della kermesse canora dell’anno successivo. Si tratta di una canzone, dunque, che ha uno stretto legame con il “Festival di Sanremo”. La protagonista del brano è stata inoltre nuovamente protagonista di un singolo di Gianluca Grignani, “Non dirò il tuo nome”, uscito nel 2020. L’identità dell’amata donna che ha fatto soffrire il cantante, tuttavia, rimane ancora celata.

RIECCO IRAMA UN ANNO DOPO IL CASO QUARANTENA

Il ritorno di Irama al “Festival di Sanremo” è sicuramente importante. L’anno scorso aveva partecipato con “La genesi del tuo colore”, non riuscendo però ad esibirsi dal vivo in quanto in quarantena. Un suo collaboratore risultò infatti positivo al Covid-19, e il cantante fu costretto all’isolamento. Amadeus, tuttavia, gli concesse di esibirsi con il video registrato durante le prove e Irama riuscì a classificarsi quinto. La prima volta sul palco dell’Ariston fu però nel 2016, quando arrivo settimo nella sezione “Giovani”, superato da Ermal Meta. Da quel momento, la sua carriera avanzò lentamente, fino ad arrivare ad “Amici”, il noto talent di Maria De Filippi, trionfando. Grazie alla vittoria nel programma di Canale 5, la sua carriera è definitivamente decollata. Nel 2019 si registra la sua seconda partecipazione al “Festival di Sanremo” con il toccante brano “La ragazza con il cuore di latta”, classificandosi nuovamente settimo. Il ritorno nell’edizione numero settantadue è dunque particolarmente significativa per il cantante che, a soli ventisei anni, vanta già un notevole numero di successi.

IL RITORNO DI GIANLUCA GRIGNANI A SANREMO

Gianluca Grignani è invece un vero e proprio veterano del “Festival di Sanremo”. Ha infatti partecipato ben sei volte, la prima nel 1995 con “Destinazione Paradiso”, brano destinato a diventare un classico della sua discografia e dell’intera industria musicale italiana. È stato poi presente nel 1999 con “Il giorno perfetto”, nel 2002 con “Lacrime dalla Luna”, nel 2006 con “Liberi di sognare”, nel 2008 con “Cammina nel sole” e nel 2015 con “Sogni infranti”. In nessuna occasione, tuttavia, è riuscito a trionfare, aggiudicandosi al massimo la sesta posizione della classifica generale. Per Gianluca Grignani accompagnare Irama con la cover del suo stesso brano è un ritorno a Sanremo dopo sette anni di assenza. Negli ultimi tempi non è stato al centro della scena musicale (l’ultimo album risale al 2014) e ha attraversato periodi piuttosto difficili, come la separazione dalla moglie Francesca Dall’Olio dopo quasi vent’anni di relazione. Ora, però, sembra essere pronto a tornare a dominare la scena. La cover di “La mia storia tra le dita” è sicuramente un momento importante per il cantante.

