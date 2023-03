SPECIAL DELIVERY/ L’action sudcoreano sulla scia di Baby Driver

Un action adrenalinico, ad alta velocità, l’ennesima conferma della vitalità del cinema asiatico e in particolare del cinema sudcoreano. Presentato in anteprima al Far East Film Festival 2022, Special Delivery di Park Dae-min è un’opera accattivante, con un grandissimo ritmo, in grado di lasciare il segno sulla scia di Baby Driver di Edgar Wright. Il lungometraggio è ora disponibile in DVD e tutti i digital stores con Blue Swan.

SINOSSI – Hannah lavora all’apparenza in una rimessa al porto di Seoul, ma la ragazza ha una professione segreta: sotto la guida del signor Back e con la collaborazione del giovane Asif, offre un servizio di “consegne speciali” alla guida di auto truccate, trasportando cose e persone per conto di chi può pagare per le sue capacità non comuni al volante. Una notte però le cose vanno storte, e un uomo in fuga da un poliziotto corrotto affida a Hannah il figlio Kevin, assieme alla chiave di sicurezza di un conto in banca pieno di soldi.

Opera terza di Park Dae-min, qui autore anche della sceneggiatura, Special Delivery è incentrato su due capisaldi: la corsa in automobile e il bimbo in pericolo. La sceneggiatura è un po’ troppo minimalista e prevedibile, senza grosse pretese, ma qui la carta vincente è rappresentata dalle sequenze di azione, tra inseguimenti automobilistici spettacoli e avvincenti.

Giudizi positivi anche sulle componenti tecniche, dalla regia di Park Dae-min alla colonna sonora incentrata sulla musica elettronica. Di spessore, inoltre, le interpretazioni, a partire dalla protagonista Park So-dam, già apprezzata in Parasite di Bong Joon-ho: un personaggio particolare ma intrigante, interpretato con grande trasporto.

