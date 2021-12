SARA MASSERINI, IL COLLEGIO 6/ Parla della sessualità in classe, ecco come..

Sara Masserini è certamente una delle concorrenti più tranquille all’interno de Il Collegio 6. Ad averla portata al centro delle attenzioni è stata certamente la particolare situazione in cui si è trovata con il collegiale Filippo Romano, suo compagno di classe. In quest’ultima puntata abbiamo assistito ad una particolare lezione in cui tutti i collegiali hanno discusso sul tema della sessualità insieme alla professoressa in dolce attesa. Uno dei momenti più importanti di questa lezione è stato sicuramente lo scambio di idee tra lo studente Filippo Romano e la professoressa.

Durante il confronto Filippo si è aperto con la professoressa e ha raccontato un po’ del suo modo di essere. Non sono mancati gli sguardi e i commenti di Sara, che ha espresso il suo parere riguardo l’atteggiamento di chiusura e timidezza del ragazzo, che più volte l’ha bloccato nella riuscita dei suoi obbiettivi e nello stabilire una relazione. In particolare Sara ha anche attirato l’attenzione per la determinazione a vincere il torneo sportivo organizzato dalla scuola. In una gara di corsa ad ostacoli contro le sue compagne, la determinazione della ragazza l’ha portata ad ottenere il primo posto in classifica.

Sara Masserini, la voglia di vincere le gare a Il Collegio

Sara Masserini ha infatti ammesso di voler vincere in tutte le gare della giornata durante i giochi della gioventù a Il Collegio. La seconda sfida che l’ha attesa, ovvero il salto in alto, l’ha portata ad essere nuovamente vincitrice, dopo un finale molto combattuto con la studentessa Valentina Cappelli. Il mondo del web sembra nel complesso apprezzare il personaggio della Massini, e in molti si sono dimostrati entusiasti per il confronto tanto atteso tra lei e Filippo.

Ciò che però l’ha fatta risaltare di più è stata certamente la gara, durante la quale molti utenti hanno affermato di tifare per lei. In molti sembrano aver decisamente apprezzato la sua determinazione e bravura durante le sfide sportive. Tuttavia non tutti gli utenti hanno apprezzato l’arroganza con cui Sara Masserini ha affermato di voler primeggiare in tutte le gare. Quel che è certo è che Sara si è fatta notare oggi come forse mai prima d’ora, e ha dimostrato di avere molti utenti pronti a sostenerla.

