Giulia Sol è Irene Cara/ Critiche dopo imitazione Alessandra Amoroso (Tale e Quale)

Giulia Sol è Irene Cara nella sesta puntata di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti re degli ascolti del venerdì sera. La cantante e attrice bergamasca cercherà di fare di tutto per mettersi alle spalle le polemiche che hanno contrassegnato la sua ultima interpretazione, quella di Alessandra Amoroso sulle note di Mambo salentino e Karaoke. Una performance, la sua, che oltre a non convincere i giurati – che l’hanno relegata al settimo posto in classifica – ha fatto storcere il naso anche ad una porzione di pubblico da casa. Peccato che alcuni si siano lasciati prendere un po’ troppo la mano, ricoprendo l’artista classe 1995 di insulti. In sua difesa si è subito schierata Flora Canto tramite Instagram: “Sarebbe bello che le persone che commentano le esibizioni di Tale e Quale avessero 1/100 della sua bravura e presenza scenica. Tutti fenomeni dietro ad una tastiera e sicuramente pippe sul palco. Io cara Giulia Sol, ti faccio i miei complimenti non solo perché hai una voce straordinaria ma perché ti metti in gioco anche quando il gioco si fa duro. Non mollare perché sono certa che la vita ti darà grandi soddisfazioni“.

GIULIA SOL SARA’ IRENE CARA: NELL’ULTIMA PUNTATA

Stasera bisognerà capire se Giulia Sol avrà la forza e la personalità, data la sua la giovane età, per rispondere alle critiche della scorsa settimana con una prova maiuscola imitando Irene Cara. In attesa di capire quale brano dell’attrice e cantante statunitense, nota per le canzoni Fame e Flashdance… What a Feeling le verrà assegnato dal programma, vediamo come sono andate per lei le votazioni nel corso dell’ultima puntata. In tutto Giulia Sol ha ottenuto 43 punti: ai 10 assegnati dagli altri concorrenti si sono aggiunti gli otto punti attesta attribuiti alla sua performance da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Nino Frassica. Il giurato più generoso nei suoi confronti è stato invece Vincenzo Salemme, che l’ha premiata con 9 punti, comunque non abbastanza per avvicinare le prime posizioni. Come andrà questa sera? Giulia Sol riuscirà a mettere tutti d’accordo sul suo talento? Qui sotto il video della sua ultima esibizione!





© RIPRODUZIONE RISERVATA