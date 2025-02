Gabry Ponte è pronto a far ballare tutto il pubblico del Festival di Sanremo 2025 durante la finale trasmessa sabato 15 febbraio 2025 in prima serata su Rai1. Il dj e producer italiano più ascoltato nel mondo sarà ospite sulla scia del grandissimo successo del jingle “Tutta l’Italia” diventato una hit da milioni di streaming! In questi giorni impazza ovunque la sua canzone dopo che Carlo Conti l’ha scelta come jingle della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Ad annunciarlo poco prima della vigilia è stato proprio Gabry Ponte sui social ha scritto: “da troppo tempo non pubblicavo una canzone in italiano”. L’occasione è arrivata poco dopo il grandissimo successo riscontrato con i concerti nei palasport e con il lancio di una data live allo Stadio San Siro di Milano in programma quest’estate.

“Dopo avervi sentito cantare in migliaia nei palazzetti ho sentito il bisogno di tornare con un disco per voi, per TUTTA L’ ITALIA. Eccolo è vostro” – ha detto il dj e producer che si ritrova in vetta a tutte le classifiche di streaming!

Tutta l’Italia di Gabry Ponte è diventata un successo grazie al Festival di Sanremo 2025. Il brano unisce la musica italiana con strumenti tradizionali alla musica elettronica che ha reso famoso il dj in tutto il mondo. Una carriera di grande successo quella del produttore musicale che può vantare milioni di dischi venduti, senza contare i dischi di platino, diamante e d’oro collezionati grazie alla super hit “Blue (da ba dee)” con gli Eiffel 65. La fame di Gabry Ponte ha superato i confini nazionale conquistando le classifiche mondiali e diventando uno degli artisti italiani più famosi e popolari all’estero con concerti da tutto esaurito.

Con il brano “Tutta l’Italia” si è ritrovato a bissare, visto che la canzone è diventata virale sui social e nelle radio. L’idea di scrivere qualcosa di così travolgente è arrivato in vista del concerto a San Siro come ha rivelato a RTL 102.5: “abbiamo immaginato un inno, qualcosa che facesse ballare e saltare tutto lo stadio e tutta l’Italia”. Così è nata la canzone che, grazie alla grande macchina del Festival di Sanremo, ha avuto un’amplificazione assurda. “Sto vivendo il Festival di Sanremo come se fossi in gara” – ha detto Gabry pronto a far saltare anche tutto il pubblico che accorrerà il prossimo 28 giugno allo Stadio San Siro di Milano.

