Crossfire – Bloccati nell’incubo/ Anticipazioni ultima puntata 16 dicembre: Jason muore?

Si conclude Crossfire – Bloccati nell’incubo, la miniserie britannica di BBC, incentrata su una storia di sopravvivenza dopo un terribile attacco armato in un hotel di lusso delle Isole Canarie. Nella seconda e ultima puntata, in onda il 16 dicembre, scopriremo in che modo si concluderanno le vicende di Jo, la sua famiglia e dei turisti rimasti preda dei criminali che hanno fatto irruzione nel resort, seminando morte e panico. In questo atto conclusivo, Amara, la figlia di Jo, si trova faccia a faccia con uno degli aggressori e lo supplica di non spararle. Intanto Jason, nel tentativo di salvarsi, precipita dal balcone dell’Hotel e la sua vita resta appesa a un filo…

Protagonista dell’avvincente miniserie thriller è Keeley Hawes, attrice nota al pubblico per aver recitato nella serie Bodyguard al fianco di Richard Madden de Il Trono di Spade. Insieme a lei nel cast troviamo anche: Lee Ingleby; Daniel Ryan; Josette Simon; Vikash Bhai; Anneika Rose; Noah Leggott; Shalisha James-Davis; Zakiy Jogi è Gatik Doshi; Arjun Subramaniam; e Viaan Mayur.

Anticipazioni ultima puntata Crossfire – Bloccati nell’incubo: Jason morirà?

Le anticipazioni della seconda e ultima puntata di Crossfire – Bloccati nell’incubo, in onda il 16 dicembre, ci rivelano che il cameriere dell’hotel Iker consegna a uno dei tiratori, Flavio, una chiave magnetica prima dell’attacco. Jo spara a Flavio, ma manca il bersaglio e viene salvata da Mateo. I due iniziano a liberare l’hotel ed ad evacuare le persone, con Mateo che vuole uccidere anche i tiratori. I due poi ritrovano Adam e i bambini dei Doshi, e portano in salvo anche loro. Intanto, Miriam esegue una rudimentale decompressione con ago su Pilar, una cameriera colpita da un colpo di pistola e affetta da pneumotorace.

In seguito, perlustrando l’albergo, Jo trova il corpo senza vita di Chinar e un flashback ci rivela che avevano avuto una relazione in passato. Intanto, Flavio si trova faccia a faccia con Amara, e alla fine decide di risparmiarla, ma così facendo sembra stia eseguendo gli ordini di suo fratello, il secondo tiratore. Nel panico generale, Jason cade da un balcone cercando di sfuggire a uno dei tiratori: è forse morto?











