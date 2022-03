Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 12 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 12 MARZO 2022

Le nuove estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto vanno in scena stasera. Si rinnova quindi il consueto appuntamento con la fortuna nella giornata di oggi, sabato 12 marzo 2022, quando saranno svelati i numeri vincenti del Lotto del concorso Sisal n. 31/2022. In attesa che vengano estratti, volgiamo lo sguardo agli esiti dell’estrazione di giovedì, grazie ai dati di Agipronews. Il Lotto ha premiato la Calabria: un giocatore di Torano Castello, in provincia di Cosenza, ha centrato una vincita da oltre 21mila euro, realizzata con una giocata complessiva da 4 euro sui numeri 2-4-6-88 su tutte le ruote, che gli ha permesso di indovinare sei ambi, quattro terni e una quaterna. Lombardia fortunata, con vincite totali per 30mila euro: si è festeggiato a Fino Mornasco, in provincia di Como, dove sono stati vinti 17mila euro, mentre a Milano si è celebrato un colpo da 13.500 euro. Altri 25.500 euro sono finiti in Campania, con una doppietta: 13.500 euro vanno a un giocatore di Terzigno, in provincia di Napoli, mentre altri 12mila euro sono stati vinti a Napoli. Due vincite anche in Umbria, con due ambi secchi da 12.500 euro ciascuno a Perugia (73-84 sulla ruota di Cagliari) e a Terni (3-48 sulla ruota di Roma). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 200 milioni dall’inizio dell’anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto, l’ultimo concorso del 10eLotto di sabato 12 marzo premia un tris di fortunati giocatori, capaci di portarsi a casa 20mila euro ciascuno. Le tre vincite arrivano da Settingiano, in provincia di Catanzaro, grazie a un 8 Doppio Oro, da Milano, sempre con un 8 Oro, e da Palestrina, in provincia di Roma, dove è stato centrato un 9 in modalità Lotto. Lazio protagonista di un’altra vincita nel concorso, questa volta a Roma, con un 6 Oro. Da segnalare inoltre anche due 6 Doppio Oro, uno realizzato a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, dal valore di 18mila euro, e un altro a Palermo da 15 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 720 milioni dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Adesso è invece giunto l’istante di analizzare le quote del Superenalotto dopo quelle di Lotto e 10eLotto, nell’auspicio che in serata venga assegnato il jackpot da 170,1 milioni di euro. In attesa di conoscere gli esiti dell’estrazione odierna, vi comunichiamo che anche in occasione dell’estrazione di giovedì scorso non è stato realizzato nessun 6. Nell’ultimo concorso, però, sono ben nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 22.721,52 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 31.262 euro ciascuno.

Una curiosità: l’ultimo “6”, da 156 milioni di euro, fu conquistato quasi dieci mesi fa a Montappone (FM). Era il 22 maggio 2021 e in quella stessa serata i Maneskin trionfarono all’Eurovision Song Contest in quel di Rotterdam. L’auspicio è che non si debba aspettare fino alle finali dell’edizione 2022 della kermesse canora continentale (in programma a Torino dal 10 al 14 maggio, ndr) per incoronare un nuovo maxi-milionario.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Per ciò che concerne la rubrica incentrata sulle modalità di investimento del Superenalotto, rivolgiamo l’attenzione ad alcuni progetti condivisi su Kickstarter, perché incarnano una soluzione utile a investire anche soltanto una piccola parte della vincita realizzata. Stavolta ci soffermiamo su quella proposta dall’azienda “Evebot”, denominata “Print X“: si tratta di una stampante a colori portatile che integra la funzionalità tool and toy (T&T).

Questo il messaggio pubblicato dalla casa produttrice: “Usa Print X come una stampante portatile su qualsiasi oggetto o posizionala sull’estensione inclusa, carica i materiali che hai bisogno di stampare all’interno dell’app via Bluetooth e guardali scorrere su carta A4, mentre parole e illustrazioni vengono stampate in modo impeccabile sulla sua superficie. Sarete stupiti da ciò che questa stampante palmare può fare. Print X supporta la stampa A4 di grande formato, la stampa a colori portatile e abbiamo testato e verificato l’idea della stampa di etichette come una delle future espansioni di Print X con il suo potente SDK. Non importa quale sia il lavoro di stampa: Print X fornisce una stampa a colori semplice, efficace, di grande formato e di alta qualità in un formato compatto, sempre e ovunque”.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Terminiamo il nostro cammino verso le estrazioni di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, soffermandoci sulla smorfia napoletana. Come di consueto, vi rammentiamo che ci troviamo di fronte a uno strumento utile per capire il significato dei numeri non solo dopo i concorsi, ma anche in vista di essi, quando ci si ritrova a lottare con i dubbi relativi ai numeri da scegliere per sfidare la sorte. Tentiamo anche noi de “IlSussidiario.net” a lasciarci ispirare da una notizia di cronaca e a ricavare da essa la sequenza vincente per il prossimo concorso del Lotto.

In tal senso, non possiamo non dedicare la smorfia odierna alla grande novità che approderà in 18 città italiane da lunedì 14 marzo 2022, vale a dire la consegna delle pistole elettriche (taser) alla polizia, ai carabinieri e alla guardia di Finanza. Come ha spiegato il ministro Luciana Lamorgese, si tratta di uno strumento in grado di garantire maggior sicurezza alle forze dell’ordine e in grado di rappresentare un ottimo deterrente nei confronti dei malintenzionati. Allora, spazio alla cinquina che potrebbe consentirvi di ottenere un successo inaspettato: il primo numero che vi suggeriamo è immancabilmente il 70 (pistola). Seguono poi il 38 (scossa, come quella paralizzante che il taser emette), il 53 (polizia), il 18 (carabinieri) e, infine, il 33 (arma).



