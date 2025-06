CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, VIA SIMEONE E DENTRO LUCCA

Il calciomercato Napoli è in fermento in attesa dell’inizio ufficiale della sessione di trattative estiva in programma per il primo di luglio. I dirigenti della società partenopea sono parecchio attivi su più fronti per consegnare a mister Conte un organico altamente competitivo in ogni zona del campo. Se analizziamo però nello specifico il reparto più avanzato, ci sono due nomi che interessano gli azzurri sia per quanto riguarda nuovi innesti che eventuali partenze.

L’argentino Giovanni Simeone potrebbe infatti dire addio al Napoli nel corso dell’estate nonostante sia reduce pure lui dai due Scudetti vinti in tre anni con la società del patron Aurelio De Laurentiis. In scadenza di contratto fra un anno, ovvero nel giugno del 2026, il ventinovenne ha però siglato appena due reti e regalato altrettanti assist vincenti ai suoi compagni di squadra durante la stagione appena terminata a fronte di trentatre presenze totali, molte delle quali partendo dalla panchina.

L’apporto fornito da Simeone potrebbe dunque non esere ritenuto indispensabile per il futuro del club con il tecnico Conte che ha spesso preferito puntare su Lukaku, Neres, Ngonge e Raspadori piuttosto che sul sudamericano. Quella di Simeone, cercato da Genoa e Torino così come in Spagna ad esempio dal Betis Siviglia, non sarà certamente l’unica cessione da parte della società azzurra nell’imminente finestra di mercato ma intanto si valuta pure come sostituirlo, trovando un nuovo attaccante.

Il nome più caldo in orbita napoletana per il reparto avanzato è quello di Lorenzo Lucca, ventiquattrenne di proprietà dell’Udinese. Il classe 2000 sarebbe legato ai bianconeri fino a giugno del 2028 e nell’annata calcistica 2024/2025 ha attirato su di sè l’attenzione di diversi club grazie ai 14 gol segnati in trentasei apparizioni complessive, alle quali si aggiungono pure due assist. Attenzione in ogni caso all’interesse espresso nei suoi confronti pure dal Milan.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, VISITE MEDICHE PER DE BRUYNE

Nel frattempo il calciomercato Napoli sembra sempre più vicino ad ufficializzare il tesseramento di Kevin De Bruyne. Il belga ha lasciato il Manchester City a parametro zero dopo dieci anni ed una vagonata di successi ottenuti insieme con mister Pep Guardiola sia in Inghilterra che a livello mondiale. Prossimo a compiere trentaquattro anni il 28 giugno, De Bruyne è arrivato oggi nella Capitale per effettuare le visite mediche di rito e mettere poi in un secondo momento la firma sul nuovo contratto che lo legherà agli azzurri.

Il fantasista classe 1991 si è dunque recato presso la clinica Villa Stuart di Roma per svolgere i consueti accertamenti fisici del caso che saranno anche propedeutici all’ottenimento dell’idoneità sportiva da parte del Coni. Nell’ultima stagione De Bruyne ha saputo offrire il suo contributo ai Citizens siglando sei reti e fornendo otto assist vincenti per i suoi compagni in quaranta presenze totali, dimostrandosi sempre prezioso per il club. La presentazione ufficiale del calciatore potrebbe avvenire nel mese di luglio.