Flora Canto, Martina e Niccolò: moglie, figli Enrico Brignano/ “Miglioro per loro”

Flora Canto, Martina e Niccolò sono la moglie e i figli del celebre comico Enrico Brignano. L’attore romano la scorsa settimana è stato ospite di Verissimo, anticipando le nozze che si celebreranno finalmente quest’estate con la sua dolce metà. La proposta era arrivata in una delle location più romantiche e suggestive del nostro paese, l’Arena di Verona, con un anello spettacolare sfoggiato davanti a migliaia di persone.

Miriana Trevisan “Ho rischiato di morire”/ “Papà morto per tumore causato dal fumo”

In quell’occasione Enrico Brignano le aveva chiesto di diventare sua moglie e lei senza esitare aveva pronunciato il tanto atteso sì. In queste ultime ore un altro importante passo avanti è stato fatto dalla coppia verso l’altare. Il matrimonio sognato e ora programmato per la prossima estate è sempre più concreto, dato che il Comune di Roma ha affisso le pubblicazioni di matrimonio della coppia di attori.

Domenica In/ Gemma Calabresi: “Quando ho scoperto che Luigi era morto”

Enrico Brignano e il legame con Flora Canto e i suoi figli: “Cerco di migliorare per loro”

E’ un legame indissolubile quello che lega Enrico Brignano e la sua famiglia. A proposito del rapporto coi figli avuti da Flora Canto, l’attore aveva confidato di augurarsi una sola cosa per il futuro: “Trasmettere l’amore e la sapienza di mio padre a loro, perché anche senza parlare sapeva comunicare il bene e il male”. Curiose invece le somiglianze che Brignano ha rimarcato tra sua madre e la figlia Martina: “Quando gioca a carte fa come mia figlia, che vuole vincere sempre. A cinquant’anni ho avuto il primo figlio e a cinquantaquattro il secondo, sono stato fortunato. Cerco di migliorare anche per loro“, le parole dell’attore.

LEGGI ANCHE:

Rampini vs Canfora: "Guerra come 1914? Sciocchezza enorme"/ Storico: "La ringrazio…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA