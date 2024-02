Video/ Latina Giugliano (0-1) gol e highlights: risolve Maselli in avvio! (Serie C, 2 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LATINA GIUGLIANO: LA SINTESI

Allo Stadio Domenico Francioni il Giugliano supera in trasferta il Latina per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Berotto partono alla grande riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 5′ grazie alla rete messa a segno da Maselli, sugli sviluppi del calcio di punizione battuto da De Sena. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Fontana tentano di reagire affacciandosi in avanti in particolare con Del Sole intorno al 27′.

Nel secondo tempo i nerazzurri suonano la carica al 48′ con Fella e sul fronte opposto il tiro-cross di Yabre finisce di poco alto sopra la traversa al 55′. Nell’ultima parte dell’incontro i Leoni Alati rimangono addirittura in inferiorità numerica dal 90’+5′ a causa dell’espulsione per doppio cartellino giallo rimediata da Ercolano.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Claudio Giuseppe Allegretta, proveniente dalla sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Marino ed Ercolano, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, da un lato, De Rosa, De Sena e Cargnelutti dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventiquattresimo turno di campionato permettono al Giugliano di salire a quota 33 nella classifica del girone C della Serie C scavalcando così i diretti rivali di giornata del Latina, rimasti appunto fermi a 31 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LATINA GIUGLIANO: IL TABELLINO

Latina-Giugliano 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 5′ Maselli(G).

LATINA (3-4-3) – Fasolino; Rocchi, Marino, De Santis; Paganini, Perseu, Di Livio, Ercolano; Del Sole, Fella, Riccardi. Allenatore: Fontana.

GIUGLIANO (4-3-3) – Russo; Yabre, Menna, Cargnelutti, Caldore; Romano, De Rosa, Maselli; Di Dio, Balde; De Sena. Allenatore: Bertotto.

Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta (sezione di Molfetta).

Ammoniti: 23′ De Rosa(G); 47′ De Sena(G); 53′ Marino(L); 65′ Cargnelutti(G); 90′, 90’+5′ Ercolano(L).

Espulsi: 90’+5′ Ercolano(L).

