Suarez alla Juventus?/ Il procuratore: non è il profilo giusto e Icardi…(esclusiva)

Negli ultimi giorni del calciomercato estivo sono orti le voci di un possobile trasferimento di Luis Suarez alla Juventus: il centravanti uruguagio raccoglie da tempo parecchi consensi a Vinovo e pure si è parlato a lungo di un suo possibile scambio con Mario Mandzukic, che andrebbe quindi al Barcellona. La trattativa però si annuncia densa di difficoltà e la chiusura della sessione di calciomercato sempre più vicina non aiuta di certo. Non scordiamo poi che proprio la Juventus è al centro di altre trame di mercato, non ultima quella che vede protagonista Mauro Icardi, in uscita dall’Inter. E’ quindi tutto da vedere. Per saperne di più del possobile arrivo di Suarez alla Juventus abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Suarez arriverà alla Juventus? Difficile, la Juventus punta da tempo su Icardi, è una cosa che dovrebbe avvenire le ultime giornate di mercato l’acquisto del centravanti argentino.

Suarez però potrebbe essere utile alla formazione bianconera? L’età non è un problema? No, c’è già Cristiano Ronaldo non so quanto potrebbe servire Suarez alla Juventus. L’attaccante uruguagio non ha il profilo giusto per la squadra di Sarri.

Manduzkic magari per il Barcellona pedina di scambio? Mandzukic onestamente non lo vedo al Barcelona. Non so quanto possa servire al Barca.

Dybala è l’alternativa? Dybala alla fine potrebbe andare al Paris Saint Germain, è la squadra a cui sembra destinato.

C’è solo Icardi per la Juventus? E’ così, la Juventus lo sta aspettando, Icardi sta rifiutando il Napoli per andare nella formazione bianconera. Magari potrebbe esserci anche uno scambio con Dybala con l’Inter. La Juve vuole solo Icardi per questa trattativa che si potrebbe chiudere a fine mercato.

(Franco Vittadini)



