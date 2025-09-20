Shazam! Furia degli dei è il sequel del primo film, sempre diretto da David F. Sandberg e che vede il ritorno di Zachary Levi e di Jack Dylan Grazer

Shazam! Furia degli dei, film su Italia 1 diretto da David F. Sandberg

Sabato 20 settembre, ore 21:20, Italia 1 trasmetterà in prima serata Shazam! Furia degli dei.

Il film fantastico, uscito nel 2023, proietta sul grande schermo l’universo dei supereroi della DC e in particolare

Shazam, erede di un’eredità favolosa.

Prodotto dalla New Line Cinema, dalla Warner Bros Pictures e dalle Safran Company, Seven Bucks Productions e DC Films, il film è stato realizzato ad Atlanta; alla regia, David F. Sandberg, cineasta svedese che si è fatto conoscere grazie al primo capitolo di Shazam! e ad altri film dell’orrore.

Christophe Beck, celebre compositore canadese, ha scritto le musiche di Shazam! ha curato anche colonne sonore di altri film celebri come Garfield.

Ci ritroviamo Zachary Levi nei panni del simpatico supereroe, con al fianco Jack Dylan Grazer, Asher Angel, Rachel Zegler, Adam Brody, Ross Butler, Grace Fulton.

La trama del film Shazam! Furia degli dei: un team di supereroi adolescenti per salvare il mondo

La pellicola Shazam! Furia degli dei narra la storia di un gruppo di ragazzi piuttosto particolari che, grazie a superpoteri, si impegneranno al massimo per salvare l’intero pianeta.

Il film prosegue le straordinarie vicende del giovane Billy Batson, il quale, grazie alla parola magica Shazam,

si trasformava in un eroe eccezionale, pronto a superare le diverse avventure che la sua sorte gli riservava.

Billy non è più solo: al suo fianco i suoi amatissimi fratelli e sorelle che, pronunciando la formula segreta,

si tramutavano essi pure in eroi: ben presto, dunque, appariranno sul campo Super Hero Darla,

Super Hero Eugene, Super Hero Mary e Super Hero Pedro.

Purtroppo, i giovani sono pur sempre inesperti, e la vita lenisce ben presto le illusioni; di sorte che i nostri avranno modo, più o meno a tempo, di conoscere tutti quei travagli cui sogliono incontrare lungo la via i giovani di così fatta tempra.

Ma un giorno la vita, appunto quella stessa che soleva stringere in un solo nodo i destini dei ragazzi, turbò un’altra volta la placida tranquillità del gruppo, nello stesso istante che odono la parola lacerante e fatale delle Furie: Anthea, Kalypso e Hespera; le Figlie del potentissimo Atlante, furiose di perduto imperio,

venivano rimestando nell’animo le concepite vendette.

E non ebbero forza di tenerle legate più a lungo: spiegate le ali, crederete rivedere le Furie classiche a due a due intenti a provocare delitti o a castigarli.

Ma ad ogni modo erano affatto pericolose, animose di vendetta, terribili entrambe.

Invero, la gioventù di Shazam, scossa d’ignote paure, si scosse alquanto; era forza soccorrere i nostri uomini.