DIRETTA VENEZIA MILAN (RISULTATO 0-1): PU-LI-SIC!

Inizia la diretta Venezia Milan, risultato che sorride ai rossoneri per 1-0. A sbloccare il punteggio è stato Christian Pulisic al quinto giro di lancette: l’americano riceve da Fofana e da solo davanti a Radu dimostra la sua grande finalizzazione siglando l’1-0. Da segnalare Abraham titolare al posto di Jovic, infortunato durante il riscaldamento.

Probabili formazioni Venezia Milan/ Quote: conferme post-derby? (Serie A, oggi 27 aprile 2025)

Il Venezia però non resta a guardare e poco dopo ha ben due chance per pareggiare. La prima capita a Zerbin che calcia fuori di pochissimo su passaggio di Yeboah mentre la seconda occasione è capitata a Nicolussi su punizione, anche qua palla fuori di qualche centimetro. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA VENEZIA MILAN (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Eccoci arrivati alla diretta Venezia Milan: non è la prima volta in cui Eusebio Di Francesco e Sergio Conceiçao sono avversari, il riferimento è alla stagione 2018-2019 e a un momento non troppo felice per l’attuale allenatore dei lagunari, che un anno dopo la straordinaria impresa contro il Barcellona era stato eliminato ai quarti di Europa League dal Porto, anche a causa di qualche decisione controversa nel match di ritorno. Dunque possiamo dire che Di Francesco vada in cerca di rivincite contro Conceiçao, che ha anche conosciuto ai tempi in cui entrambi erano impegnati sul terreno di gioco.

DIRETTA/ Empoli Venezia (risultato finale 2-2): Anjorin firma il pari (Serie A, 20 aprile 2025)

Il primo ha vinto uno scudetto con la Roma, il secondo lo ha fatto con la Lazio; nel derby della capitale sono stati avversari nelle stagioni 1998-1999 e 1999-2000, ma non va dimenticato che il tricolore di Di Francesco arrivò grazie al 3-1 della Roma contro il Parma di Conceiçao, anche se nessuno dei due era in campo. Come finirà la partita del Penzo? Scopriamolo insieme, non prima di aver letto le formazioni ufficiali della diretta Venezia Milan! VENEZIA (3-4-2-1): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Conde, Nicolussi Caviglia, Haps; Busio, Yeboah; Fila. All. Di Francesco. MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao, Jovic. All. Conceicao. (agg. di Claudio Franceschini)

Video Venezia Monza (1-0)/ Gol e highlights: Fila segna e viene espulso! (Serie A, 12 aprile 2025)

DIRETTA VENEZIA MILAN INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Guarda la diretta Venezia Milan in esclusiva su DAZN e non perderti neanche un istante del primo incontro della domenica. Gli abbonati potranno seguire la partita in streaming a pagamento sul sito o sull’applicazione. In televisione il canale è Zona Dazn 214 per gli apparecchi abilitati.

LUNCH MATCH TRA SALVEZZA ED EUROPA

Si disputa domenica 27 aprile 2025 alle ore 12:30 la diretta Venezia Milan. Presso lo Stadio Pier Luigi Penzo gli arancioneroverdi proseguono la loro rincorsa verso la salvezza in maniera analoga a quanto stanno facendo anche i rossoneri ma per quanto concerne l’accesso alle Coppe Europee. I lagunari sono senza dubbio più vicini al loro obiettivo essendo al momento in diciottesima posizione con venticinque punti, gli stessi dell’Empoli che si piazza però alle loro spalle e con cui hanno pareggiato nello scorso turno di campionato.

Il percorso è dunque più lungo per il Milan, al nono posto con cinquantuno punti e a meno otto dalla Lazio attualmente qualificata per il preliminare di Conference League. I rossoneri, che hanno perso di recente di misura contro l’Atalanta ma che sono comunque stati capaci di battere la capolista Inter in settimana strappando il pass per la finale di Coppa Italia da disputare contro il Bologna, devono fare i conti con diverse contendenti. Sia la Fiorentina che la Roma hanno lo stesso scopo della compagine allenata da Conceiçao e non sarà facile superare sia gli uomini di mister Palladino che quelli del tecnico Ranieri.

DIRETTA VENEZIA MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

I soliti indisponibili Crnigoj, Svoboda, Sagrado e Stankovic non saranno presenti nella diretta Venezia Milan e per questo ci aspettiamo un 3-5-2 con Radu, Schingtienne, Idzes, Candé, Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson, Gytkjaer e Yeboah da parte di mister Di Francesco nelle probabili formazioni. Il modulo 3-4-3 con Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Reijnders, Fofana, Theo Hernandez, Pulisic, Jovic e Leao sarà invece quello impiegato dal tecnico Conceiçao, il quale deve sempre rinunciare al terzino brasiliano Emerson Royal, fermo per infortunio.

DIRETTA VENEZIA MILAN, LE QUOTE

I lombardi sono senz’altro favoriti per l’esito finale della diretta Venezia Milan se si parla di quote proposte dai vari bookmakers. Secondo Sisal, per esempio, il segno 2 equivalente al trionfo rossonero è pagato a 1.72 mentre a più del doppio troviamo invece l’1, ovvero il successo dei lagunari, quotato appunto a 4.50. Più facile quindi che la partita possa terminare con un pareggio ed è per questo che il segno x è fissato a 3.75. Anche le altre agenzie di scommesse sembrano pensarla alla stessa maniera.