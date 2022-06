Chiara Nasti: “Nessun chilo in gravidanza, le donne che svaccano…”/ Bufera sul web…

Chiara Nasti continua a far parlare di lei, la ragazza dopo il reel provocatorio in risposta agli utenti che l’hanno accusata di essere volgare e fanatica, è tornata a parlare sui social network con il suo guizzo autocelebrativo. La ragazza ha pubblicato una foto insieme al suo pancione e tra i commenti una sua follower ha commentato: “Lei non ha preso kg…certo certo. Cosa ci sarà di male a dire di aver preso kg per una cosa così bella bella?”.

L’influencer però non ha reagito bene al commento della sua fan e invece di risponderle con tono pacato, ha replicato al commento dicendo: “Nessuno…siete problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi, soltanto perché le stesse si svaccano”. Aggiungendo in merito alla sua forma fisica: “Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”.

Chiara Nasti scatena l’ira dei followers

Il tono utilizzato da Chiara Nasti nei confronti dei suoi fan non è passato inosservato ai più che hanno subito notato il termine “Svaccato” utilizzato dall’influencer per lasciarsi andare a critiche nei confronti dell’influencer attaccando la ragazza per le modalità con cui si rapporta ai followers: “Il vero problema non è tanto quello che scrive ma come lo scrive o come lo dice”.

Sotto al post della ragazza molti utenti, piuttosto che congratularsi per la gravidanza, hanno iniziato ad attaccare l’influencer per il suo lessico con commenti come: “ Ecco perché vedi che scrivi… sei presuntuosa al massimo e lanci costantemente messaggi davvero sbagliatissimi!”.

