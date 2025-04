DIRETTA TRAPANI TREVISO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Un curioso tuffo nella storia potrebbe tenerci compagnia negli ultimi minuti prima del via alla diretta Trapani Treviso. Questa è appena la seconda stagione nella massima serie per la città siciliana, il precedente risale al 1991-1992 e anche allora era presente pure Treviso, sebbene entrambe le società fossero diverse dalle attuali. Per i veneti è un ricordo dolcissimo, perché l’allora Benetton chiuse la stagione regolare al secondo posto e poi grazie ai playoff si prese il primo scudetto della sua storia, battendo in finale Pesaro.

Per Trapani invece quella esperienza durò solo un anno: quattordicesimo posto in stagione regolare, playout (la formula era differente) e retrocessione in Serie A2. Adesso è cambiato tutto, per Treviso i sogni di gloria sono lontani però almeno è tornata presenza fissa in Serie A, mentre i siciliani stanno provando a regalarsi un sogno clamoroso: gli Shark fanno paura a tutti, cosa ci dirà oggi la diretta Trapani Treviso? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRAPANI TREVISO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Nessuna copertura televisiva nel senso classico del termine, la diretta Trapani Treviso in tv sarà quindi garantita in esclusiva per gli abbonati di DAZN tramite l’ormai consueta formula della diretta streaming video.

TRAPANI TREVISO: OBIETTIVI MOLTO DIVERSI

Oggi, domenica 13 aprile 2025, la Serie A di basket parte subito forte con la diretta Trapani Treviso, che sarà il match delle ore 12.00 dal PalaShark, casa della squadra che sta facendo vivere un sogno alla città di Trapani e alla intera Sicilia. Si sapeva che i Trapani Shark sarebbero stati una neopromossa molto ambiziosa, ma sinceramente immaginarli capolista dopo ben venticinque giornate era difficile per chiunque. Insomma, adesso si sogna molto più in grande e la partita di oggi sulla carta potrebbe essere l’occasione perfetta per fare un ulteriore passo in avanti verso il vertice della stagione regolare e poi chissà…

Di certo infatti le ambizioni sono molto più limitate per gli ospiti nella diretta Trapani Treviso. I veneti della NutriBullet Treviso Basket sono infatti ormai tagliati fuori dalla lotta per i playoff, la salvezza in compenso è vicina anche se non ancora certa. Ecco allora che l’obiettivo potrebbe essere blindare la tranquillità il prima possibile: espugnare il parquet della capolista sarebbe evidentemente un passo avanti enorme in questa direzione, ma sarà possibile nella diretta Trapani Treviso? Il campo dirà!

DIRETTA TRAPANI TREVISO: TRA SOGNI E TRANQUILLITÀ

Copertina meritata quindi per gli Shark nella diretta Trapani Treviso. Diciotto vittorie e sette sconfitte fino a questo momento, in casa il bottino è uno straordinario 10-2 e il dato più impressionante è che i siciliani davanti al pubblico amico segnano di media 98,3 punti a partita, per cui lo spettacolo è sempre assicurato. Non che in trasferta Trapani vada male, anzi: arriviamo dai 101 punti segnati a Tortona per battere a casa loro i piemontesi, una delle migliori realtà del basket italiano degli ultimi anni. Dopo due impegni consecutivi in trasferta, tuttavia, per gli uomini di Jasmin Repesa c’è sicuramente il desiderio di tornare ad esaltare il Pala Shark.

Treviso invece nella scorsa giornata ha lottato con onore ma si è dovuta inchinare alla Virtus Bologna nel posticipo del lunedì: la classifica è comunque abbastanza tranquilla grazie a nove vittorie, sebbene le sconfitte siano sedici. Va detto che per i veneti casa o trasferta cambia poco, tanto che quattro vittorie sono arrivate lontano da Treviso. Ci sono allora delle buone attitudini da parte degli uomini di coach Frank Vitucci, chissà però se saranno sufficienti alla NutriBullet per fare bella figura nella difficile diretta Trapani Treviso…