Video/ Palermo Genoa (1-0) highlights: Brunori, gol e salvataggio sulla linea!

Il Palermo dimostra di aver smaltito la brutta sconfitta nel derby della settimana scorsa in casa della Reggina battendo il Genoa per 1-0 nell’anticipo della 5^ giornata di Serie B di cui ammireremo gli highlights nel video Palermo Genoa. Nessuna squadra finora era riuscita a piegare quella di Blessin che incappa così nel primo KO in campionato, a ulteriore conferma che in questa categoria ogni partita fa storia a sé e ogni singolo punto bisogna sudarselo. I rosanero hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, potendo fare affidamento su un attaccante consumato come Brunori che la scorsa stagione ha contribuito alla promozione con una vagonata di gol (nel senso quasi letterale del termine) e anche tra i cadetti può fare la differenza. Oggi ci è riuscito, segnando la rete che ha deciso il match all’inizio del secondo tempo sfruttando un tocco sfortunato di Bani che nel tentativo di contrastare Di Mariano ha di fatto confezionato l’assist per il bomber di Corini. Che ha dato una grossa mano anche in fase difensiva respingendo praticamente sulla linea l’incornata di Yalcin sugli sviluppi di un corner.

Serata no per il numero 13 ospite che nel recupero pareggia i conti ma è in fuorigioco quando devia il pallone calciato da Coda – e lisciato clamorosamente da Nedelcearu che buca l’intervento, un errore che poteva costare carissimo. Se non si fosse intromesso e non avesse preso parte all’azione probabilmente sarebbe arrivata la più grande delle beffe per i padroni di casa che in precedenza non erano riusciti a chiuderla in contropiede, ma in quei frangenti è difficilissimo controllare l’istinto e chiunque al suo posto, in primis chi sta scrivendo queste righe, si sarebbe comportato alla stessa maniera. Anche i grifoni liguri devono comunque recriminare per l’occasione colossale sciupata da Ekuban quando erano trascorsi pochi minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro Cosso, e per gli interventi spesso decisivi di Pigliacelli che ha più volte chiuso la porta in faccia agli avversari.

VIDEO PALERMO GENOA 1-0, LE DICHIARAZIONI

Matteo Brunori è il primo giocatore del Palermo a segnare 28 gol in un anno solare, battendo il precedente record che apparteneva a Luca Toni: “Era fondamentale per noi vincere oggi davanti alla nostra gente, per dimostrare ai tifosi che lavoriamo duramente durante la settimana e che ci teniamo alla maglia. Questo è un ambiente magnifico, il calore delle persone ci fa capire che siamo ben voluti e così abbiamo ancora più voglia e stimoli per fare bene. Il nostro obiettivo principale? Sicuramente salvarci il prima possibile, e poi vedere fin dove possiamo arrivare”.

Eugenio Corini ha ottenuto le risposte che voleva: “Come dicevo alla vigilia del match eravamo alla ricerca della nostra identità e oggi l’abbiamo trovata con una partita umile e di grande sacrificio contro un avversario oggettivamente molto forte. Abbiamo tenuto botta di fronte alle difficoltà anche grazie a un pizzico di fortuna che però devi essere bravo a guadagnarti. Tutti hanno giocato bene, sia i titolari che i subentrati, per non parlare di quelli che sono rimasti in panchina a sostenere i compagni in campo e i tifosi che dagli spalti ci hanno dato una carica incredibile”. Mirko Pigliacelli ha salvato più volte il risultato con una serie di parate strepitose: “È stata una partita difficile, il Genoa è di un’altra categoria ma noi siamo stati bravissimi. Venivamo da due sconfitte dolorose ma abbiamo saputo reagire alla grande, il gruppo è sempre più unito e affiatato, oggi l’unica cosa che volevamo erano i tre punti e ce li siamo presi”.

VIDEO PALERMO GENOA 1-0, IL TABELLINO

PALERMO-GENOA 1-0 (0-0)

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Matêju (89’ Sala); Segre, Štulac (84’ Gomes), Šarić (60’ Damiani); Elia, Brunori (90’ Vido), Di Mariano (84’ Soleri). All. Eugenio Corini.

GENOA (4-4-2): Martínez Riera; Hefti (79’ Puscas), Bani, Drâgusin, Pajač (64’ Galdames); Frendrup, Badelj (65’ Strootman), Portanova (53’ Yalcin), Jagiello (53’ Aramu); Ekuban, Coda. All. Alexander Blessin.

ARBITRO: Francesco Cosso (Sez. di Reggio Calabria).

AMMONITI: 21’ Matêju (P), 28’ Brunori (P), 44’ Pajač (G), 52’ Jagiello (G), 56’ Štulac (P), 64’ Badelj (G), 81’ Galdames (G).

RECUPERO: 2’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 49’ Brunori (P).











