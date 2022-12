Arnoldo Mondadori i libri per cambiare il mondo/ Su Rai 1 il film con Michele Placido

Cast e attori del film “Arnoldo Mondadori i libri per cambiare il mondo”

Arnoldo Mondadori i libri per cambiare il mondo va in onda su Rai 1 nella prima serata di oggi, mercoledì 21 dicembre, a partire dalle ore 21:15. Si tratta di un prodotto sul quale viene raccontata la vita dello Straordinario editore italiano con la regia di Francesco Miccichè, il soggetto è stato scritto dallo stesso regista e collaborazione con Gloria Giorgianni e Salvatore de Mola. Il film è stato prodotto nel 2022 da Rai Fiction in collaborazione con la casa cinematografica Anele. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Pasquale Catalano e Antonio Fresa mentre il montaggio è frutto del lavoro di Marco Spoletini in collaborazione con Marco Guelfi. Nel cast spiccano tanti nomi del cinema italiano tra cui Michele Placido, Stefano Skalkotos, Luca Morello, Valeria Cavalli, Brenno Placido, Rodolfo Corsato e Davide Lorino.

“Arnoldo Mondadori i libri per cambiare il mondo”, la trama del film

Nel film Arnoldo Mondadori i libri per cambiare il mondo viene ripercorsa tutta la vita di Arnoldo Mondadori ed in particolare dai momenti dell’infanzia in cui ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della lettura, grazie alla sua maestra delle elementari che decise di regalargli un libro grazie a un tema scolastico in cui dimostrò grande fantasia e capacità per la scrittura. Durante la sua giovinezza Arnoldo Mondadori è stato anche un attivista socialista che ha creduto fortemente negli ideali politici di questo movimento. Contemporaneamente doveva fare i conti con una situazione economica non ottimale che lo vedeva cimentarsi in diverse lavori di fortuna, salvo poi riuscire ad ottenere un posto abbastanza interessante venendo assunto in una tipografia di Ostiglia.

Questa esperienza professionale gli diede modo soprattutto di portare avanti le sue idee socialiste, occupandosi della stampa della rivista dei giovani socialisti locali. Durante questo periodo che si colloca negli anni Venti, Arnoldo Mondadori decide che vuole fare l’editore, provando grande fascino per questa attività e per tutta la conoscenza che da essa si può ottenere. Il suo primo passo verso il successo è proprio l’acquisto di quella tipografia che gli permette di pubblicare la sua prima opera realizzata da quello che in futuro diventerà suo cognato ossia lo scrittore Tommaso Monicelli.

Questa è la fondazione della gloriosa Arnoldo Mondadori Editore che fino ai primi anni della seconda guerra mondiale ebbe un percorso di crescita straordinario, diventando tra le case editrici più importanti di tutta Italia. Le idee innovative e le capacità dal punto di vista imprenditoriale, permettono di mettere a segno dei colpi straordinari come il riuscire a convincere D’Annunzio a pubblicare la sua opera Omnia lasciando la vecchia casa editrice. Inoltre, riesce anche a proporre una collana intitolata La medusa, nella quale propone le opere di alcuni dei più importanti autori della lettura mondiale del momento. Dopo le difficoltà del conflitto, le idee di questo imprenditore, sempre più professionale e attento a quello che accadeva intorno a lui, gli permettono di ripartire alla grande e di crescere costantemente come del resto dimostra l’accordo che sigla con Walt Disney per pubblicare in Italia i fumetti di Topolino. Una straordinaria avventura imprenditoriale che permetterà alla sua casa editrice di essere ancora oggi tra le più prestigiose non solo d’Italia ma di tutto il mondo.











