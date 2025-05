Gianmarco Steri vero la scelta a Uomini e Donne

La scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne è sempre più vicina. Il prossimo weekend sarà decisivo per il tronista che, nella scorsa registrazione, ha annunciato di essere pronto alla scelta decidendo con chi lasciare il programma tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Prima di annunciare la scelta, Gianmarco ha chiesto di poter trascorrere un’intera giornata con entrambe le corteggiatrici e, da una segnalazione riportata da Deianira Marzano, con Cristina avrebbe trascorso un’esterna super romantica.

Con Nadia Di Diodato super favorita per la scelta, Cristina non si arrende ed è pronta a cancellare tutti i dubbi a Gianmarco nell’ultima, decisiva scelta. Nelle ultime puntate, Cristina ha conquistato maggiori consensi e aumentano sempre di più i fan del dating show di canale 5 che puntano tutto su Cristina che è stata pizzicata con Gianmarco in un luogo magico.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: dove hanno fatto l’ultima esterna prima della scelta a Uomini e Donne

Secondo una segnalazione riportata da Lorenzo Pugnaloni, Cristina Ferrara e Gianmarco Steri avrebbero trascorso l’ultima esterna in barca. “Dicono che Gianmarco sia stato visto martedì in barca con Cristina mentre facevano l’esterna in Costiera Amalfitana”, è il testo del messaggio condiviso tra le storie Instagram da Lorenzo Pugnaloni. Secondo la segnalazione, inoltre, pare che Gianmarco sia poi rimasto a cena in un ristorante in una frazione di Salerno.

Cristina, dunque, ha scelto di trascorrere l’ultima giornata con Gianmarco prima della scelta in uno dei suoi, luoghi del cuore. Non si sa, tuttavia, se la corteggiatrice abbia scelto di presentare al tronista alcune delle persone più importanti della sua vita come qualche membro di famiglia o un’amica speciale. Per Cristina, dunque, l’ultima esterna con Gianmarco, dall’indiscrezione, pare che sia stata super romantica.

