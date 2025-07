Diretta Fluminense Al Hilal streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live del quarto del Mondiale per Club 2025, 4 luglio

DIRETTA FLUMINENSE AL HILAL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Con la diretta Fluminense Al Hilal stiamo evidentemente per vivere una partita che non ha alcun precedente ufficiale nella storia dei due club. Potremmo sfoderare una chicca dicendo che ci sarà un pizzico di aria da derby di Roma ricordando la stagione in giallorosso di Renato Portaluppi nel 1988-1989, a dire il vero molto sfortunata, mentre per Simone Inzaghi c’è naturalmente la lunghissima militanza nella Lazio, prima da calciatore e poi da allenatore delle giovanili e naturalmente infine della prima squadra.

In termini di valore della rosa, gli acquisti nel calcio europeo da parte dell’Al Hilal fanno pendere secondo Transfermark la bilancia dalla parte degli arabi, con 161,58 milioni di euro contro 86,15 milioni per il Fluminense, cioè in media per ogni giocatore 4,04 milioni contro 2,39, anche se in entrambi i casi sono livelli bassi per un quarto del Mondiale per Club 2025. È infatti la sfida imprevedibile per un posto nelle semifinali iridate, attenzione alla diretta Fluminense Al Hilal! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FLUMINENSE AL HILAL IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Fluminense Al Hilal in tv sarà in chiaro per tutti su Canale 5, quindi doppia opzione per la diretta streaming video, che sarà sia su Mediaset Infinity sia su DAZN, che trasmette tutto il Mondiale per Club 2025.

IL QUARTO A SORPRESA

Onestamente non lo poteva immaginare nessuno: la diretta Fluminense Al Hilal sarà il primo quarto di finale del Mondiale per Club 2025, con appuntamento alle ore 21.00 italiane di stasera, venerdì 4 luglio, dal Camping World Stadium di Orlando, in Florida, per volare addirittura in semifinale.

Il Fluminense ha eliminato l’Inter negli ottavi, una grande soddisfazione per il club di Rio de Janeiro, che d’altronde ha vinto la Coppa Libertadores nel 2023 e quindi è certamente una delle migliori formazioni nel panorama del calcio sudamericano di club negli ultimi anni. In tre partite su quattro il Fluminense non ha preso gol: la difesa è il punto di forza.

L’Al Hilal invece rappresenta l’Arabia Saudita e l’Asia (che per il resto non ha lasciato tracce): la nuova squadra di Simone Inzaghi ha passato il girone da imbattuta, con la soddisfazione di un pareggio contro il Real Madrid, ma l’impresa naturalmente è avvenuta agli ottavi di finale, con il bellissimo 4-3 ai tempi supplementari rifilato al Manchester City.

Insomma, ci si attendeva un quarto di finale completamente diverso, invece questa partita verrà in ogni caso ricordata come quella fra le due sorprese del Mondiale per Club 2025. Chi scriverà un altro capitolo di felicità? La risposta naturalmente arriverà dalla Florida con la diretta Fluminense Al Hilal…

PROBABILI FORMAZIONI FLUMINENSE AL HILAL

Nelle probabili formazioni per la diretta Fluminense Al Hilal, l’allenatore brasiliano Renato Portaluppi ha Renê squalificato e dovrebbe scegliere il modulo 3-5-2 per i suoi ragazzi: Fábio in porta; la difesa a tre con Freytes, naturalmente Thiago Silva e Ignácio; a centrocampo la folta linea a cinque con possibili titolari Fuentes, Bernal, Nonato, Hércules e Samuel Xavier; in attacco infine Cano e il colombiano Arias, il giocatore con la valutazione più alta.

Dall’altra parte naturalmente ecco Simone Inzaghi, che per l’Al Hilal dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1: in porta Bono; nella difesa a quattro ecco nomi importanti come Cancelo, Renan Lodi e Koulibaly insieme a Al-Harbi; nel cuore della mediana Nasser Al-Dawsari e Ruben Neves; sulla trequarti Kanno, Milinkovic-Savic e Malcom agiranno alle spalle della prima punta, un ruolo che dipenderà dalle condizioni di Marcos Leonardo.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine osserviamo che è molto incerto il pronostico sulla diretta Fluminense Al Hilal secondo le quote Snai. Il segno 1 infatti è indicato a 2,80 contro il 2,50 del segno 2, mentre vi farebbe guadagnare di più il pareggio, con il segno X che è infatti quotato a 3,35.