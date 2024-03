Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, balletti sexy al serale di Amici 2024?/ L’atmosfera si fa bollente…

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: tornano i balletti sexy al serale di Amici 2024?

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo formano la seconda squadra del serale di Amici 2024. Dopo il successo ottenuto nelle passate edizioni, anche nel serale che prenderà il via sabato 23 marzo, l’insegnante di canto e quello di ballo tornano a lavorare l’uno accanto all’altra per portare in finale il maggior numero di allievi. Oltre a dedicarsi ai propri concorrenti, la Cuccarini ed Emanuel Lo, anche quest’anno, saranno i protagonisti di momenti memorabili. Tra una sfida e l’altra degli allievi, infatti, Maria De Filippi movimenta la serata facendo esibire i sei insegnanti che affrontano il guanto di sfida.

Nella scorsa edizione, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo non avevano rivali. Puntata dopo puntata portavano a casa la vittoria battendo senza alcun problema sia Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che Raimondo Todaro e Arisa. Anche quest’anno, la coppia della Cuccarini ed Emanuel Lo, nonostante la presenza di Anna Pettinelli al posto di Arisa, sembrerebbe avere già la vittoria in tasca grazie non solo ad un innato talento, ma anche a coreografie molto sensuali.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: atmosfera bollente al serale di Amici 2024

Bellissimi, in perfetta forma, con un fisico strepitoso, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, dopo aver ballato ovunque, torneranno ad esibirsi anche sul palco del serale di Amici 2024 per affrontare ogni settimana il guanto di sfida e per rendere bollente l’atmosfera in studio. Già lo scorso anno, con le loro coreografie super sensuali, la Cuccarini ed Emanuel Lo portavano a casa non solo la standing ovation del pubblico, ma anche quella di Cristiano Malgioglio che non perdeva occasione per inondare di complimenti il compagno di Giorgia soprattutto quando sfoggiava gli addominali perfetti.

In attesa che il serale di Amici 2024 prenda ufficialmente il via, è difficile non immaginare la presenza delle coreografie con Emanuel Lo e Lorella Cuccarini protagonisti. I due insegnanti, dunque, sono pronti a stupire ancora una volta.













