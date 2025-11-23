Iniziano le Elezioni Regionali 2025 in Campania, Veneto e Puglia: ecco quando ci sarà lo spoglio e quando potremo sapere i risultati definitivi

Si sono aperte le urne per le Elezioni Regionali 2025 in Campania, Veneto e Puglia, ultime regioni al voto in questo autunno elettorale che ci ha già visti seguire numerosi altri turni di votazioni distribuite su tutto il nostro territorio: proprio a partire da oggi, infatti, chiunque potrà recarsi alle urne ed esprimere il suo voto per il futuro governatorato regionale e siamo certi che in molti si staranno già chiedendo quando ci sarà lo spoglio e – soprattutto – quando si potranno sapere i risultati elettorali.

Diretta Elezioni Regionali 2025 Puglia Veneto Campania/ Risultati affluenza a picco, candidati: 31,7% alle 23

La risposta, naturalmente, ve la diamo noi, ma prima di arrivarci potrebbe essere importante e utile ricordare che le Elezioni Regionali 2025 nelle tre regioni chiamate alle urne si terranno – appunto – a partire da oggi: in questa giornata di domenica 23 novembre 2025 i seggi saranno aperti dalle 7 del mattino fino alle 23 di sera; mentre anche domani – lunedì 24 novembre 2025 – si potrà votare, ma limitatamente tra le 7:00 e le 15:00.

Ballottaggio alle Elezioni Regionali 2025 è previsto?/ Veneto, Puglia e Campania: ecco fino a quando si vota

Spoglio e risultati delle Elezioni Regionali 2025: orari e info per scoprire i nomi dei nuovi presidenti eletti

Proprio le ore 15:00 di lunedì 24 novembre 2025 – ovvero, ovviamente, domani – saranno il momento in cui dovrete iniziare a pensare ai risultati delle elezioni: a quell’ora – dopo una breve pausa – i vari scrutinatori procederanno allo spoglio delle schede, andando avanti a oltranza (slavo un’ovvia breve pausa nel corso della nottata, qual’ora fosse necessario) fino a che tutte le schede non saranno state controllate.

Già nella prima serata di domani, insomma, inizieranno a uscire gli exit poll sui risultati in Campania, Veneto e Puglia e possiamo immaginare che già dalla giornata di martedì sapremo i nomi dei rispettivi nuovi presidenti regionali; mentre leggermente più lunghe saranno le operazioni per la composizione dei tre consigli regionali – e, di conseguenza, anche i nomi degli eletti per i vari partiti – visto che in questo caso si dovrà attendere l’effettiva chiusura dello spoglio, attesa non prima della tarda serata di martedì.

De Luca cosa farà dopo le Elezioni Regionali Campania 2025/ Lista ‘A Testa Alta’ e accordo col Pd. A Salerno…