A casa con i suoi è il remake del film francese Tanguy e tratta il tema degli adulti che non vogliono lasciare la casa dei genitori per vivere da soli

A casa con i suoi, film su Italia 1 diretto da Tom Dey

A casa con i suoi è un film in programmazione su Italia 1 in seconda serata, lunedì 1 luglio, a partire dalle ore 23:10.

Matthew McConaughey è il protagonista di questa commedia romantica americana del 2006 diretta da Tom Dey, già famoso per Pallottole cinesi con Jackie Chan. Il film è in parte ispirato alla commedia di successo francese Tanguy, del 2001, che parla appunto di un uomo di 35 anni che vive ancora con i genitori.

In un ruolo importante troviamo poi Sarah Jessica Parker, fresca del successo internazionale sancito da Sex and the City.

Il supercast è arricchito da Zooey Deschanel con Justin Bartha, Bradley Cooper e Kathy Bates.

Le musiche sono firmate da Rolfe Kent, già autore delle colonne sonore per altre commedie leggere made in USA. Il montaggio è di Steven Rosenblum, che ha lavorato anche per il cult Braveheart.

La pellicola nasce da una sceneggiatura di Matt Ember e Tom J. Astle.

La trama del film A casa con i suoi: un “mammone” difficile da convincere

A casa con i suoi vede McConaughey vestire i panni di Tripp, un affascinante trentacinquenne. Ama la vela, la libertà e le escursioni. Risiede ancora insieme ai genitori nonostante l’età. Padre e madre ritengono che la convivenza prolungata sia dovuta a questioni di affetto familiare e non si pongono troppe domande. Poi le cose cambiano e diventano stufi di averlo ancora in casa. Perciò incaricano un consulente motivazionale per spingerlo ad abbandonare le certezze domestiche.

La figura che si occupa di fornire la motivazione a Tripp è Paula (Parker). La donna ha studiato una strategia minuziosa: lo convincerà senza traumi a conquistare l’autonomia, fingendo di innamorarsi dell’eterno “mammone”.

I due escono insieme e Tripp offre un riscontro positivo, manifestando di aver parzialmente superato le resistenze e le incertezze personali. L’uomo però intuisce che qualcosa non quadra. Nella storia si inseriscono due amici piuttosto stravaganti. La coinquilina di Paula si invaghisce del coinquilino di Tripp, un tipo nerd. La storia è alquanto bizzarra.

A prescindere dalla finalità professionale, Paula finisce davvero per innamorarsi di Tripp e la missione da portare a termine sul piano lavorativo diventa assai più complessa del previsto.

Il film prosegue poi con i risvolti della delicata situazione sentimentale e sarà l’amore a guidare le scene successive. Gli imprevisti sono dietro l’angolo e la pellicola assume un equilibrio impeccabile tra sarcasmo e dolcezza.